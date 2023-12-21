أسعار النفط تنهي التعاملات على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط عند إغلاق تعاملات الأربعاء، وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 0.6% بما يعادل 47 سنتًا عند 79.70 دولار للبرميل، بعد أن تجاوزت 80 دولارًا لأول مرة منذ بداية شهر ديسمبر، لتلامس 80.60 دولار خلال التداولات.
فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.4% أو 28 سنتًا إلى 74.22 دولار للبرميل، بعد أن لامس 75.37 دولار خلال الجلسة.
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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط ارتفعت بنحو 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع 2.3 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107638662
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