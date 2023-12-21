أسعار النفط تنهي التعاملات على ارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط عند إغلاق تعاملات الأربعاء، وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 0.6% بما يعادل 47 سنتًا عند 79.70 دولار للبرميل، بعد أن تجاوزت 80 دولارًا لأول مرة منذ بداية شهر ديسمبر، لتلامس 80.60 دولار خلال التداولات.

فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.4% أو 28 سنتًا إلى 74.22 دولار للبرميل، بعد أن لامس 75.37 دولار خلال الجلسة.

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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط ارتفعت بنحو 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع 2.3 مليون برميل.





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