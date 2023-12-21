Thursday, 21 December 2023 02:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار النفط تنهي التعاملات على ارتفاع

12/21/2023 2:55:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط عند إغلاق تعاملات الأربعاء، وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 0.6% بما يعادل 47 سنتًا عند 79.70 دولار للبرميل، بعد أن تجاوزت 80 دولارًا لأول مرة منذ بداية شهر ديسمبر، لتلامس 80.60 دولار خلال التداولات.

فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.4% أو 28 سنتًا إلى 74.22 دولار للبرميل، بعد أن لامس 75.37 دولار خلال الجلسة.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم أسهم الاتصالات الذهب يتراجع في الإغلاق بعد ارتفاع الدولار “سكون” للملكية العقارية تتوسع فى دبى

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط ارتفعت بنحو 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع 2.3 مليون برميل.


المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107638662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث