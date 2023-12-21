افتتاح مركز خدمة عملاء فى شركة العاصمة الإدارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
افتتحت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مركز خدمة عملاء متطور يقدم خدماته إلى المستثمرين والمطورين والعملاء على حد سواء.
ويهدف المركز إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل التواصل بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، وأن يكون حلقة الوصل بين المطورين والعملاء وبين مقدمى الخدمة من الموظفين المعنيين بذلك من مختلف القطاعات بطريقة مباشرة.
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كما يهدف إلى مساعدة المطور أو العميل بأسلوب مهنى فى وقت قصير، سواء فى الرد على استفساراتهم أو استلام الطلبات المقدمة بمختلف الإدارات.
وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية:“تم تزويد المركز بأحدث التقنيات والوسائل التى تساعد على تسهيل التواصل وتقديم الخدمات بجودة عالية، كما تم تدريب العاملين بالمركز على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية”.
وأوضح أنه تم إنشاء هذا المركز فى إطار حرص الشركة على توفير أفضل الخدمات للمستثمرين والمواطنين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
وأضاف المهندس خالد عباس، أن هذا المركز يخدم عدد كبير من القطاعات التى تعمل بالعاصمة الإدارية من خلال تواجد الموظفين المختصين من القطاعات المختلفة العاملة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كالقطاع الهندسى، والقطاع العقارى، وقطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى قطاع التنفيذ وباقى القطاعات بالشركة.
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