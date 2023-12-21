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افتتاح مركز خدمة عملاء فى شركة العاصمة الإدارية

12/21/2023 2:55:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) افتتحت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مركز خدمة عملاء متطور يقدم خدماته إلى المستثمرين والمطورين والعملاء على حد سواء.

ويهدف المركز إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل التواصل بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، وأن يكون حلقة الوصل بين المطورين والعملاء وبين مقدمى الخدمة من الموظفين المعنيين بذلك من مختلف القطاعات بطريقة مباشرة.

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كما يهدف إلى مساعدة المطور أو العميل بأسلوب مهنى فى وقت قصير، سواء فى الرد على استفساراتهم أو استلام الطلبات المقدمة بمختلف الإدارات.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية:“تم تزويد المركز بأحدث التقنيات والوسائل التى تساعد على تسهيل التواصل وتقديم الخدمات بجودة عالية، كما تم تدريب العاملين بالمركز على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية”.

وأوضح أنه تم إنشاء هذا المركز فى إطار حرص الشركة على توفير أفضل الخدمات للمستثمرين والمواطنين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف المهندس خالد عباس، أن هذا المركز يخدم عدد كبير من القطاعات التى تعمل بالعاصمة الإدارية من خلال تواجد الموظفين المختصين من القطاعات المختلفة العاملة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كالقطاع الهندسى، والقطاع العقارى، وقطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى قطاع التنفيذ وباقى القطاعات بالشركة.

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