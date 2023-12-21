الحكومة تعتزم التركيز فى برنامج الطروحات فى 4 قطاعات

تستهدف الحكومة التركيز على 4 قطاعات فى برنامج الطروحات الحكومية لتوليها أهمية كبيرة فى عملية التخارج الكلى أو الجزئى أو الشراكة فى تلك القطاعات خلال الفترة المقبلة.

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وقال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مؤسسة التمويل الدولية قدمت دراسة استشارية للحكومة المصرية تفيد بأهمية التركيز على 4 قطاعات لابد أن توليها الحكومة أولوية فى برنامج الطروحات الحكومية وهى: البنوك، والتأمين، وقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى قطاع المطارات.

وأضاف مدبولى خلال فعاليات المؤتمر الصحفى، أن قطاعى المطارات والاتصالات لم تكن الحكومة قد أدرجتهما فى البرنامج من قبل، وستعمل على طرح المطارات خلال الفترة المقبلة بهدف تطويرها ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة عوائدها.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات سينضم إلى البرنامج عبر إعادة هيكلة تهدف إلى التركيز على أبراج المحمول، وأعمال الفايبر، وكذلك صناعة مراكز البيانات، والتى ستجتذب مستثمرين بعوائد دولارية.

ولفت إلى أن الاجتماع الذى عقدته الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا تطرق إلى مد التعاون مع المؤسسة فى برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية 2024 بهدف تعظيم قيمة البرنامج المزمع، واعداد الدراسات الفنية اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.

وفى وقت سابق عينت الحكومة المصرية مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لتقديم خدمات المشورة والدعم الفنى لبرنامج الطروحات، لتمكين القطاع الخاص ودعم قدرته على المساهمة بفاعلية فى خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.

ويأتى التعاون بالشراكة مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى، بما يعزز الجهود المشتركة الجارية لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص فى مصر.

وكشف عن أن الحكومة حصدت من برنامج الطروحات الحكومية حتى الآن نحو 5.6 مليار دولار عبر التخارج الكلى أو الجزئى من إجمالى 14 شركة حكومية، يهدف زيادة وتمكين القطاع الخاص فى الاقتصاد.