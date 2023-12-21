الحكومة تعتزم التركيز فى برنامج الطروحات فى 4 قطاعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف الحكومة التركيز على 4 قطاعات فى برنامج الطروحات الحكومية لتوليها أهمية كبيرة فى عملية التخارج الكلى أو الجزئى أو الشراكة فى تلك القطاعات خلال الفترة المقبلة.
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وقال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مؤسسة التمويل الدولية قدمت دراسة استشارية للحكومة المصرية تفيد بأهمية التركيز على 4 قطاعات لابد أن توليها الحكومة أولوية فى برنامج الطروحات الحكومية وهى: البنوك، والتأمين، وقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى قطاع المطارات.
وأضاف مدبولى خلال فعاليات المؤتمر الصحفى، أن قطاعى المطارات والاتصالات لم تكن الحكومة قد أدرجتهما فى البرنامج من قبل، وستعمل على طرح المطارات خلال الفترة المقبلة بهدف تطويرها ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة عوائدها.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات سينضم إلى البرنامج عبر إعادة هيكلة تهدف إلى التركيز على أبراج المحمول، وأعمال الفايبر، وكذلك صناعة مراكز البيانات، والتى ستجتذب مستثمرين بعوائد دولارية.
ولفت إلى أن الاجتماع الذى عقدته الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا تطرق إلى مد التعاون مع المؤسسة فى برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية 2024 بهدف تعظيم قيمة البرنامج المزمع، واعداد الدراسات الفنية اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.
وفى وقت سابق عينت الحكومة المصرية مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لتقديم خدمات المشورة والدعم الفنى لبرنامج الطروحات، لتمكين القطاع الخاص ودعم قدرته على المساهمة بفاعلية فى خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
ويأتى التعاون بالشراكة مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى، بما يعزز الجهود المشتركة الجارية لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص فى مصر.
وكشف عن أن الحكومة حصدت من برنامج الطروحات الحكومية حتى الآن نحو 5.6 مليار دولار عبر التخارج الكلى أو الجزئى من إجمالى 14 شركة حكومية، يهدف زيادة وتمكين القطاع الخاص فى الاقتصاد.
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