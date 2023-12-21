((طلعت مصطفى)) تتوقع وصول إيرادات الفنادق التاريخية إلى 250 مليون دولار العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن تحقق محفظة الفنادق ال7 التاريخية التى استحوذت على حصة مؤثرة بها إلى إيرادات تتجاوز 250 مليون دولار خلال 2024.

ووقعت المجموعة الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39% مع حقوق إدارة كاملة، وتصل الحصة إلى 51% خلال فترة زمنية محددة فى شركة ليجاسى للفنادق طبقاً للبرنامج الزمنى للعقد المبرم، على أن تصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار عند وصول نسبة الملكية إلى 51% فى شركة ليجاسى للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية لشركة“أيكون”، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكى من قبل مستثمر استراتيجى دولى معروف للحصول على حصة أقلية فى الشركة بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.

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وبدخول الشريك الاستراتيجى كمساهم فى أيكون، فإن الصفقة ستمثل واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر فى السنوات القليلة الماضية، مما يعكس استمرار جذب المستثمرين للشركات المصرية العاملة فى الصناعات الجذابة. وتتماشى هذه الصفقة مع سياسة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص فى مصر.

وشركة ليجاسى للفنادق هى شركة جديدة تمتلك محفظة تضم 7 فنادق فى مصر – سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان, منتجع موفنبيك أسوان سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتى كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (“إيجوث).

وهى شركة مشتركة بين صندوق مصر الفرعى للسياحة والإستثمار العقارى وتطوير الآثار وشركة إيجوث.

وتوقع هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى للمجموعة، ارتفاع إيرادات المجموعة بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية بالإضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة أيكون على مدى السنوات القادمة، بعد الانتهاء من عملية زيادة رأسمال شركة إيكون، فإن الشركة تعتزم استخدام جزء من تلك الزيادة فى سداد الديون المستحقة عليها بالدولار الأمريكى.

وتهدف المجموعة من الاستثمار فى تلك الفنادق الى تحديثها لرفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى، وتمكينها من جذب نوعية أرقى من السياحة إلى مصر، والاستفادة من أهميتها التاريخية.

وستؤدى أعمال التطوير والتحديث إلى زيادة إيراداتها نتيجة زيادة أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التى حققتها هذه الفنادق، وتتماشى الخطوة مع استراتيجية النمو التى تنتهجها المجموعة لترسيخ مكانتها كلاعب رائد فى قطاع الفنادق الراقية فى مصر.

تهدف ICON إلى تطوير وتحديث محفظة الفنادق مع الحفاظ على طابعها التاريخى لجعلها تتماشى مع مشاريع الفنادق الراقية الحالية وخلق قيمة للمساهمين. حيث سيصل عدد فنادق أيكون إلى 15 فندقاً ويزيد من عدد غرفها الفندقية لتصل إلى حوالى 5 آلاف غرفة، بما فى ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء.

ووفقًا للبيان عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة على المدى المتوسط، علاوةً على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية أو إعادة الاستثمار فى أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.

وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالى وقد تم تعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالى وحيد لهذه الصفقة.