((طلعت مصطفى)) تتوقع وصول إيرادات الفنادق التاريخية إلى 250 مليون دولار العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن تحقق محفظة الفنادق ال7 التاريخية التى استحوذت على حصة مؤثرة بها إلى إيرادات تتجاوز 250 مليون دولار خلال 2024.
ووقعت المجموعة الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39% مع حقوق إدارة كاملة، وتصل الحصة إلى 51% خلال فترة زمنية محددة فى شركة ليجاسى للفنادق طبقاً للبرنامج الزمنى للعقد المبرم، على أن تصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار عند وصول نسبة الملكية إلى 51% فى شركة ليجاسى للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية لشركة“أيكون”، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكى من قبل مستثمر استراتيجى دولى معروف للحصول على حصة أقلية فى الشركة بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.
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وبدخول الشريك الاستراتيجى كمساهم فى أيكون، فإن الصفقة ستمثل واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر فى السنوات القليلة الماضية، مما يعكس استمرار جذب المستثمرين للشركات المصرية العاملة فى الصناعات الجذابة. وتتماشى هذه الصفقة مع سياسة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص فى مصر.
وشركة ليجاسى للفنادق هى شركة جديدة تمتلك محفظة تضم 7 فنادق فى مصر – سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان, منتجع موفنبيك أسوان سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتى كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (“إيجوث).
وهى شركة مشتركة بين صندوق مصر الفرعى للسياحة والإستثمار العقارى وتطوير الآثار وشركة إيجوث.
وتوقع هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى للمجموعة، ارتفاع إيرادات المجموعة بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية بالإضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة أيكون على مدى السنوات القادمة، بعد الانتهاء من عملية زيادة رأسمال شركة إيكون، فإن الشركة تعتزم استخدام جزء من تلك الزيادة فى سداد الديون المستحقة عليها بالدولار الأمريكى.
وتهدف المجموعة من الاستثمار فى تلك الفنادق الى تحديثها لرفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى، وتمكينها من جذب نوعية أرقى من السياحة إلى مصر، والاستفادة من أهميتها التاريخية.
وستؤدى أعمال التطوير والتحديث إلى زيادة إيراداتها نتيجة زيادة أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التى حققتها هذه الفنادق، وتتماشى الخطوة مع استراتيجية النمو التى تنتهجها المجموعة لترسيخ مكانتها كلاعب رائد فى قطاع الفنادق الراقية فى مصر.
تهدف ICON إلى تطوير وتحديث محفظة الفنادق مع الحفاظ على طابعها التاريخى لجعلها تتماشى مع مشاريع الفنادق الراقية الحالية وخلق قيمة للمساهمين. حيث سيصل عدد فنادق أيكون إلى 15 فندقاً ويزيد من عدد غرفها الفندقية لتصل إلى حوالى 5 آلاف غرفة، بما فى ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء.
ووفقًا للبيان عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة على المدى المتوسط، علاوةً على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية أو إعادة الاستثمار فى أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.
وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالى وقد تم تعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالى وحيد لهذه الصفقة.
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