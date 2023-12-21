معيط: ندرس تحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية فى إحدى خدمات شركات قناة السويس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد معيط، وزير المالية، لـ”البورصة”، إن المالية تدرس تحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية فى إحدى خدمات شركات قناة السويس.
وقال مصدر حكومى لـ”البورصة”، إن اقتراح تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يستهدف الخدمات اللوجستية لشركات قناة السويس.
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لكنه ذكر أن مخاطر هز الثقة فى الجنيه بما يؤدى لضعفه عقبة فى تطبيق القرار، لذلك لايزال الاقتراح محل بحث.
وارتفعت الحصيلة الضريبية على دخل هيئة قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 151.6%، لتسجل 21.4 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام المالى السابق بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.
وكان وزير المالية أضاف مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تحت رقم 52 مكرر تنص على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضرائب دخل من هيئة قناة السويس بنحو 103.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 162% عن موازنة العام المالى السابق.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع فى وقت سابق، إن إيرادات القناة سجلت 9.4 مليار دولار فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2023، مقارنة مع 7 مليارات جنيه فى السنة المالية السابقة، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.3 مليارات دولار بنهاية 2023.
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