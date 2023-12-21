معيط: ندرس تحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية فى إحدى خدمات شركات قناة السويس

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد معيط، وزير المالية، لـ”البورصة”، إن المالية تدرس تحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية فى إحدى خدمات شركات قناة السويس.

وقال مصدر حكومى لـ”البورصة”، إن اقتراح تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يستهدف الخدمات اللوجستية لشركات قناة السويس.

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لكنه ذكر أن مخاطر هز الثقة فى الجنيه بما يؤدى لضعفه عقبة فى تطبيق القرار، لذلك لايزال الاقتراح محل بحث.

وارتفعت الحصيلة الضريبية على دخل هيئة قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 151.6%، لتسجل 21.4 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام المالى السابق بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.

وكان وزير المالية أضاف مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تحت رقم 52 مكرر تنص على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة.

وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضرائب دخل من هيئة قناة السويس بنحو 103.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 162% عن موازنة العام المالى السابق.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع فى وقت سابق، إن إيرادات القناة سجلت 9.4 مليار دولار فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2023، مقارنة مع 7 مليارات جنيه فى السنة المالية السابقة، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.3 مليارات دولار بنهاية 2023.