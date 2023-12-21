((السويدى)) تستهدف البدء فى إنشاءات المنطقة الصناعية بتنزانيا الربع الأول 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة السويدى للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدى إليكتريك، البدء فى الأعمال الإنشائية لمشروع المنطقة الصناعية الجديدة فى دولة تنزانيا خلال الربع الأول من عام 2024.

كشف محمد القماح، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى للتنمية الصناعية، أن الشركة حاليًا فى مرحلة استلام الأرض لبناء منطقة صناعية متكاملة عليها فى مدينة كباها بتنزانيا، على بعد 15 كيلو متر من الميناء الجاف“كوالا”.

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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة لديها خطة تفصيلية متكاملة لتطوير الأرض، ستبدأ فى تنفيذها فور الحصول عليها.

وأعلنت شركة السويدى للتنمية الصناعية، فى نوفمبر الماضى، اعتزامها تأسيس لمدينة السويدى الصناعية الجديدة بمساحة 2.6 مليون متر مربع، وتتوقع الشركة أن تستوعب المدينة، صناعات ذات أهمية استراتيجية للدولة بداية من الأدوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية، بالإضافة إلى منطقة سكن للعاملين وبعض الخدمات الأخرى.

تابع القماح أنه من المقرر أن تضم المدينة أيضا أكاديمية السويدى للتعليم الفنى والتدريب المهني، الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية فى سوق العمل.

أضاف أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات التى أتاحتها الحكومة التنزانية لإقامة المشروع هناك فى ظل النجاح الذى استطاعت المجموعة تحقيقه بمشروعاتها المختلفة داخل القارة، وخاصة داخل السوق التنزانى عقب إتمامها تشغيل مصنع ضخم للكابلات الكهربائية باستثمارات بلغت 35 مليون دولار.

وتتواجد مجموعة السويدى فى مصر وأفريقيا بمحفظة أراضى تصل إلى 30 مليون متر مربع كمطور صناعى خاص، كما تمتلك نحو 10 مشروعات فى مناطق مختلفة تشمل العاشر من رمضان، السادات، العين السخنة، العلمين، 6 أكتوبر.

وحققت“السويدى إلكتريك” أرباحا بلغت 8.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل أرباح بلغت 3.33 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 108.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 62.57 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.