((السويدى)) تستهدف البدء فى إنشاءات المنطقة الصناعية بتنزانيا الربع الأول 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة السويدى للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدى إليكتريك، البدء فى الأعمال الإنشائية لمشروع المنطقة الصناعية الجديدة فى دولة تنزانيا خلال الربع الأول من عام 2024.
كشف محمد القماح، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى للتنمية الصناعية، أن الشركة حاليًا فى مرحلة استلام الأرض لبناء منطقة صناعية متكاملة عليها فى مدينة كباها بتنزانيا، على بعد 15 كيلو متر من الميناء الجاف“كوالا”.
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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة لديها خطة تفصيلية متكاملة لتطوير الأرض، ستبدأ فى تنفيذها فور الحصول عليها.
وأعلنت شركة السويدى للتنمية الصناعية، فى نوفمبر الماضى، اعتزامها تأسيس لمدينة السويدى الصناعية الجديدة بمساحة 2.6 مليون متر مربع، وتتوقع الشركة أن تستوعب المدينة، صناعات ذات أهمية استراتيجية للدولة بداية من الأدوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية، بالإضافة إلى منطقة سكن للعاملين وبعض الخدمات الأخرى.
تابع القماح أنه من المقرر أن تضم المدينة أيضا أكاديمية السويدى للتعليم الفنى والتدريب المهني، الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية فى سوق العمل.
أضاف أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات التى أتاحتها الحكومة التنزانية لإقامة المشروع هناك فى ظل النجاح الذى استطاعت المجموعة تحقيقه بمشروعاتها المختلفة داخل القارة، وخاصة داخل السوق التنزانى عقب إتمامها تشغيل مصنع ضخم للكابلات الكهربائية باستثمارات بلغت 35 مليون دولار.
وتتواجد مجموعة السويدى فى مصر وأفريقيا بمحفظة أراضى تصل إلى 30 مليون متر مربع كمطور صناعى خاص، كما تمتلك نحو 10 مشروعات فى مناطق مختلفة تشمل العاشر من رمضان، السادات، العين السخنة، العلمين، 6 أكتوبر.
وحققت“السويدى إلكتريك” أرباحا بلغت 8.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل أرباح بلغت 3.33 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 108.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 62.57 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
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