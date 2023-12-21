محكمة روسية تُغرم جوجل 51 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) فرضت محكمة روسية غرامة مالية على شركة“جوجل” ؛ لرفضها إزالة محتوى“متطرف وأخبار زائفة” عن العملية العسكرية في أوكرانيا ونشر دعاية لمجتمع“الميم” المصنفة ككيان متطرف في روسيا.

وذكرت وكالة أنباء“سبوتنيك” اليوم أن محكمة (تاجانسكي) بموسكو فرضت غرامة مالية على“جوجل” لارتكاب مخالفة إدارية بموجب الفقرة 5 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية في روسيا الاتحادية ، وتقدر الغرامة بما يعادل 51 مليون دولار أمريكي.

موضوعات“بساطة للمدفوعات الإلكترونية” تستهدف 150 مليون جنيه استثمارات بـ2024 3 عروض لشراء أبراج ((المصرية للاتصالات)).. والقيمة تصل إلى 250 مليون دولار “وى” تتعاون مع“أورا ديفلوبرز” لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة

وكانت محكمة روسية أخرى قد فرضت في نوفمبر الماضي غرامة قدرها 15 مليون روبل (نحو 164 ألف دولار) على شركة“جوجل” بعد رفضها طلب الحكومة بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس ، كما غُرمت للأسباب ذاتها في أغسطس 2021 ويونيو 2022 بموجب قانون روسي يلزم الكيانات الأجنبية بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس.

وفي أغسطس الماضي ، فُرضت غرامة على“جوجل” لعدم استجابتها لطلب حذف معلومات كاذبة مزعومة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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