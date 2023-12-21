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الأطباء في بريطانيا يبدأون إضرابا بسبب ضعف الأجور

12/21/2023 2:55:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بدأ الأطباء المتدربون في بريطانيا، الذين يشكلون نحو نصف القوى العاملة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) جولة إضراب جديدة اليوم الأربعاء بدأت في الساعة السابعة صباحا وتستمر لمدة 72 ساعة.

وقال رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS ): إن الإضرابات في بريطانيا جاءت“في أسوأ وقت ممكن” بالنسبة لمجال الخدمة الصحية وخلال واحدة من أكثر فترات العام ازدحاما ، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة إندبندنت البريطانية -على موقعها الإلكتروني.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تحذير المرضى من وجود انقطاع كبير في الخدمات الصحية الوطنية فيما أعرب رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS ) عن خيبة أملهم من انهيار المحادثات بين الرابطة الطبية البريطانية (BMA) والحكومة البريطانية.

جدير بالذكر أن آلاف الأطباء في بريطانيا يقومون بعدة جولات للإضراب الجماعي منذ عدة أشهر بسبب ضعف الأجور.

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