الأطباء في بريطانيا يبدأون إضرابا بسبب ضعف الأجور

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأ الأطباء المتدربون في بريطانيا، الذين يشكلون نحو نصف القوى العاملة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) جولة إضراب جديدة اليوم الأربعاء بدأت في الساعة السابعة صباحا وتستمر لمدة 72 ساعة.
وقال رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS ): إن الإضرابات في بريطانيا جاءت“في أسوأ وقت ممكن” بالنسبة لمجال الخدمة الصحية وخلال واحدة من أكثر فترات العام ازدحاما ، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة إندبندنت البريطانية -على موقعها الإلكتروني.
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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تحذير المرضى من وجود انقطاع كبير في الخدمات الصحية الوطنية فيما أعرب رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS ) عن خيبة أملهم من انهيار المحادثات بين الرابطة الطبية البريطانية (BMA) والحكومة البريطانية.
جدير بالذكر أن آلاف الأطباء في بريطانيا يقومون بعدة جولات للإضراب الجماعي منذ عدة أشهر بسبب ضعف الأجور.
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