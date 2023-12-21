آيكون توقع اتفاقيات الاستحواذ على 39% مع حقوق الإدارة فى 7 فنادق فريدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن ذراعها الفندقى“آيكون”، قامت بتوقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39% مع حقوق إدارة كامل، وتصل الحصة إلى 51% خلال فترة زمنية محددة فى شركة ليجاسى للفنادق طبقاً للبرنامج الزمنى للعقد المبرم.

وشركة ليجاسى للفنادق هى شركة جديدة تمتلك محفظة فريدة وكبيرة تضم 7 فنادق فى مصر: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، منتجع موفنبيك أسوان، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتى كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق“إيجوث”.

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شركة ليجاسى، هى شركة مشتركة بين صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الأثار وشركة إيجوث.

وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع استراتيجية النمو التى تنتهجها المجموعة لترسيخ مكانتها كلاعب رائد فى قطاع الفنادق الراقية فى مصر.

تهدف ICON إلى تطوير وتحديث محفظة الفنادق الفريدة مع الحفاظ على طابعها التاريخى لجعلها تتماشى مع مشاريع الفنادق الراقية الحالية وخلق قيمة للمساهمين، حيث سيصل عدد فنادق أيكون إلى 15 فندقاً ويزيد من عدد غرفها الفندقية لتصل إلى حوالى 5 الاف غرفة، بما فى ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء.

ومن الجدير بالأهمية فإن عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة على المدى المتوسط، علاوةً على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية و / أو إعادة الاستثمار فى أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.

وسوف تصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار أمريكى عند وصول نسبة الملكية إلى 51% فى شركة ليجاسى للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخليه لشركة“أيكون”، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكى من قبل مستثمر استراتيجى دولى معروف للحصول على حصة أقلية فى ICON بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.

وبدخول الشريك الإستراتيجى كمساهم فى أيكون، فإن الصفقة ستمثل واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر فى السنوات القليلة الماضية، مما يعكس استمرار جذب المستثمرين للشركات المصرية العاملة فى الصناعات الجذابة، وتتماشى هذه الصفقة مع سياسة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص فى مصر.

ومن المتوقع مبدئيا أن يزيد الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة إلى مضاعفة إيرادات الفنادق المجمعة لمجموعة أيكون بالدولار الأمريكى فى عام 2024 لتصل إلى أكثر من 250 مليون دولار أمريكى، والتى من المتوقع أن ترتفع بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية وذلك بالإضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة أيكون على مدى السنوات القادمة.

وبعد الانتهاء من عملية زيادة رأس مال شركة إيكون، فإن الشركة تعتزم استخدام جزء من تلك الزيادة فى سداد الديون المستحقة عليها بالدولار الأمريكى.

وتهدف المجموعة من الاستثمار فى تلك الفنادق الفريدة الى القيام بتطوير وتحديث تلك الفنادق لرفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى، وتمكينها من جذب نوعية أرقى من السياحة إلى مصر، والاستفادة من أهميتها التاريخية الفريدة، وستؤدى أعمال التطوير والتحديث إلى زيادة إيراداتها نتيجة زيادة أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التى حققتها هذه الفنادق.

وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالى وقد تم تعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالى وحيد لهذه الصفقة.