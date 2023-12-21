آيكون توقع اتفاقيات الاستحواذ على 39% مع حقوق الإدارة فى 7 فنادق فريدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن ذراعها الفندقى“آيكون”، قامت بتوقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39% مع حقوق إدارة كامل، وتصل الحصة إلى 51% خلال فترة زمنية محددة فى شركة ليجاسى للفنادق طبقاً للبرنامج الزمنى للعقد المبرم.
وشركة ليجاسى للفنادق هى شركة جديدة تمتلك محفظة فريدة وكبيرة تضم 7 فنادق فى مصر: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، منتجع موفنبيك أسوان، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتى كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق“إيجوث”.
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شركة ليجاسى، هى شركة مشتركة بين صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الأثار وشركة إيجوث.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع استراتيجية النمو التى تنتهجها المجموعة لترسيخ مكانتها كلاعب رائد فى قطاع الفنادق الراقية فى مصر.
تهدف ICON إلى تطوير وتحديث محفظة الفنادق الفريدة مع الحفاظ على طابعها التاريخى لجعلها تتماشى مع مشاريع الفنادق الراقية الحالية وخلق قيمة للمساهمين، حيث سيصل عدد فنادق أيكون إلى 15 فندقاً ويزيد من عدد غرفها الفندقية لتصل إلى حوالى 5 الاف غرفة، بما فى ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء.
ومن الجدير بالأهمية فإن عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة على المدى المتوسط، علاوةً على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية و / أو إعادة الاستثمار فى أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.
وسوف تصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار أمريكى عند وصول نسبة الملكية إلى 51% فى شركة ليجاسى للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخليه لشركة“أيكون”، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكى من قبل مستثمر استراتيجى دولى معروف للحصول على حصة أقلية فى ICON بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.
وبدخول الشريك الإستراتيجى كمساهم فى أيكون، فإن الصفقة ستمثل واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر فى السنوات القليلة الماضية، مما يعكس استمرار جذب المستثمرين للشركات المصرية العاملة فى الصناعات الجذابة، وتتماشى هذه الصفقة مع سياسة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص فى مصر.
ومن المتوقع مبدئيا أن يزيد الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة إلى مضاعفة إيرادات الفنادق المجمعة لمجموعة أيكون بالدولار الأمريكى فى عام 2024 لتصل إلى أكثر من 250 مليون دولار أمريكى، والتى من المتوقع أن ترتفع بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية وذلك بالإضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة أيكون على مدى السنوات القادمة.
وبعد الانتهاء من عملية زيادة رأس مال شركة إيكون، فإن الشركة تعتزم استخدام جزء من تلك الزيادة فى سداد الديون المستحقة عليها بالدولار الأمريكى.
وتهدف المجموعة من الاستثمار فى تلك الفنادق الفريدة الى القيام بتطوير وتحديث تلك الفنادق لرفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى، وتمكينها من جذب نوعية أرقى من السياحة إلى مصر، والاستفادة من أهميتها التاريخية الفريدة، وستؤدى أعمال التطوير والتحديث إلى زيادة إيراداتها نتيجة زيادة أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التى حققتها هذه الفنادق.
وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالى وقد تم تعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالى وحيد لهذه الصفقة.
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