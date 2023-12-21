الحكومة تعلن تفاصيل اتفاقيات الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة مع طلعت مصطفى

MENAFN - Al-Borsa News) شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين“صندوق مصر السيادى” وشركة“إيجوث” وشركة“مجموعة طلعت مصطفى القابضة”.

وقع الاتفاقيات كل من أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وشريف بندارى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق“إيجوث”، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة“مجموعة طلعت مصطفى القابضة”.

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وبموجب ما تم توقيعه اليوم، تم التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن صفقة دخول مستثمر استراتيجى هو“الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية” (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ”مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، فى ملكية شركة“ليجاسى للفنادق والمشروعات السياحية” التى تضم تحت مظلتها 7 فنادق فى القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهى فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.

وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة“ليجاسى للفنادق والمشروعات السياحية” – التى تم تأسيسها كشركة للمشروع – بحيث يساهم فيها كل من“صندوق مصر السيادى” من خلال صندوقه الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (إيجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39% مع الحق فى الاكتتاب فى زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%.

وتعد هذه الصفقة إحدى الشركات المُعلن عن طرحها تنفيذاً لـ”وثيقة سياسة ملكية الدولة” فى فبراير الماضي، وقد تم الإعلان فى يوليو الماضى عن ترسية مشروع تطوير الفنادق السبعة (التاريخية) على مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين بقيادة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (المستثمر)، بعد طرح تنافسى على عدد من المستثمرين الدوليين.

وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالى.

وخلال كلمتها على هامش التوقيع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة“صندوق مصر السيادى” أن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بتنفيذ“وثيقة سياسة ملكية الدولة” وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مسيرة التنمية الاقتصادية.

وقالت“السعيد”:“هذه الصفقة تخدم العديد من الأهداف الاستراتيجية للدولة و”صندوق مصر السيادى” المُتمثلة فى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وزيادة قيمتها للأجيال الجديدة، مُضيفة:“تمتلك هذه الفنادق مُقومات عديدة تجعلها من أفضل الفنادق على مستوى العالم إلا أنها تحتاج إلى ضخ استثمارات لصيانتها وتطويرها ورفع كفاءتها”.

وأشارت إلى أنه“سيتم تمويل قيمة الصفقة من الخارج، ما يسهم فى زيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية”.

وأوضحت الوزيرة أن أحد الجوانب المهمة أيضاً فى هذه الصفقة هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص؛ ما يُمكِّن الدولة من الاستفادة من عوائد تطوير تلك الفنادق باحتفاظ كل من صندوق مصر السيادى وشركة ايجوث بحصص ملكية.

وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذى لـ”صندوق مصر السيادى”:“أصبح الصندوق الشريك المُفضَّل للقطاع الخاص للاستثمار فى مصر، ويُسعدنا البناء على ما حققناه من نجاحات لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى الاقتصاد”.

وأضاف“سليمان”: نجحنا فى صياغة نموذج مبتكر جديد من خلال هذه الصفقة؛ بهدف زيادة رأس مال شركة الفنادق وضخ الاستثمارات اللازمة لرفع الكفاءة التشغيلية لها.

وأوضح أن“الصفقة مرت بالعديد من المراحل بدءاً من عملية تقييم الفنادق من قِبل أحد المُقيِّمين العالميين تحت إشراف الصندوق وعدد من المُقيِّمين المحليين المعتمدين، ثم قمنا بإدارة عملية طرح صفقة تطوير الفنادق السبعة وفقاً لآلية عرض تنافسية تقدم إليها العديد من التحالفات والمستثمرين المحليين والعالميين، ووقع الاختيار على شركة (أيكون) بقيادة مستثمر وطنى ناجح بالتحالف مع شريك أجنبى”.

وأضاف:“يسعدنا التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى وهى أحد النماذج الناجحة فى مصر فى مجال السياحة والتطوير العقارى ولديها خبرة واسعة تمكنها من الاستفادة من تلك الفنادق بالطريقة المثلى مع الحفاظ على طابعها التاريخى وتحويلها إلى أيقونات عالمية فى مجال خدمات السياحة والضيافة”.