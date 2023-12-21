الإمارات المركزي: 10% نموا في الودائع النقدية إلى 687.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع الودائع النقدية إلى 687.2 مليار درهم في أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.2% أو ما يعادل 63.7 مليار درهم، مقابل 623.5 مليار درهم في أكتوبر 2022.

وأوضح البنك – في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) – أن الودائع النقدية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.19%، بما يوازي 1.3 مليار درهم مقارنة بنحو 685.9 مليار درهم في سبتمبر 2023.

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وارتفعت الودائع النقدية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 8.12% مقارنة بنحو 635.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 51.6 مليار درهم.

وأشار إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.123 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 24%، مقابل 906.3 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 216.7 مليار درهم.

وأوضح أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بنحو 0.93% أو ما يوازي 10.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.112 تريليون درهم في سبتمبر 2023، وصعدت الودائع شبه النقدية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 16.24% مقابل 966.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

و”الودائع شبه النقدية”، بحسب بنك الإمارات المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف“الودائع النقدية” بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.

وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الحكومية زادت إلى 454.4 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 4.34% مقابل 435.5 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 18.9 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 2.53% مقابل 443.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.

وارتفع النقد المصدر لنحو 129.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي نسبته 11.75% مقارنة بنحو 115.7 مليار درهم في أكتوبر 2022، وبزيادة على أساس شهري بنحو 1.65% مقارنة بنحو 127.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.

وتوزع النقد المصدر بواقع 17.2 مليار درهم للنقد في البنوك و112.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية أكتوبر الماضي.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات البنك ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 29% لتصل إلى 596.9 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 462.7 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 134.2 مليار درهم.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 210.7 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و80.2 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و129.3 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و176.7 مليار درهم حساب الاحتياطي.

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