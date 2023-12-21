الإمارات المركزي: 10% نموا في الودائع النقدية إلى 687.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع الودائع النقدية إلى 687.2 مليار درهم في أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.2% أو ما يعادل 63.7 مليار درهم، مقابل 623.5 مليار درهم في أكتوبر 2022.
وأوضح البنك – في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) – أن الودائع النقدية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.19%، بما يوازي 1.3 مليار درهم مقارنة بنحو 685.9 مليار درهم في سبتمبر 2023.
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وارتفعت الودائع النقدية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 8.12% مقارنة بنحو 635.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 51.6 مليار درهم.
وأشار إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.123 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 24%، مقابل 906.3 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 216.7 مليار درهم.
وأوضح أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بنحو 0.93% أو ما يوازي 10.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.112 تريليون درهم في سبتمبر 2023، وصعدت الودائع شبه النقدية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 16.24% مقابل 966.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
و”الودائع شبه النقدية”، بحسب بنك الإمارات المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف“الودائع النقدية” بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الحكومية زادت إلى 454.4 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 4.34% مقابل 435.5 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 18.9 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 2.53% مقابل 443.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
وارتفع النقد المصدر لنحو 129.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي نسبته 11.75% مقارنة بنحو 115.7 مليار درهم في أكتوبر 2022، وبزيادة على أساس شهري بنحو 1.65% مقارنة بنحو 127.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
وتوزع النقد المصدر بواقع 17.2 مليار درهم للنقد في البنوك و112.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية أكتوبر الماضي.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات البنك ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 29% لتصل إلى 596.9 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 462.7 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 134.2 مليار درهم.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 210.7 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و80.2 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و129.3 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و176.7 مليار درهم حساب الاحتياطي.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107638652