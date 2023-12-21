الرئيس الصيني يؤكد ضرورة حماية الأمن الغذائي من خلال استقرار المساحات الزراعية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس الصيني شي جين بينج ضرورة حماية الأمن الغذائي من خلال استقرار المساحات الزراعية المخصصة لإنتاج الحبوب وزيادة الإنتاجية لكل وحدة، وضرورة العمل على إنشاء نظام متنوع للإمدادات الغذائية وتحسين نوعية الأراضي الصالحة للزراعة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر العمل الريفي المركزي السنوي، بالعاصمة الصينية بكين، اليوم ، لوضع أولويات العمل الريفي في عام 2024، حيث قال الرئيس“شي” إنه في عام 2023 تغلبت الصين على كوارث طبيعية شديدة نسبيا وغيرها من الظروف المناوئة، وحققت رقما قياسيا جديدا في إنتاج الحبوب، وأحرزت زيادة سريعة نسبيا في دخل المزارعين، وحافظت على الانسجام والاستقرار في المناطق الريفية، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

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وأشار إلى ضرورة بذل جهود متواصلة لتعزيز أساس القطاع الزراعي ودفع النهوض الريفي في المجالات كافة، منوها بأنه مع تجربة برنامج إحياء الريف الأخضر، ويجب بذل الجهود لتنفيذ سياسات خاصة بكل منطقة استنادا إلى الظروف الفعلية، واتخاذ خطوات ثابتة ومتزايدة للحفاظ على التقدم المحرز، وتحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة الشعب.

وقال الرئيس الصيني إنه من أجل ضخ الزخم والحيوية في التحديث الزراعي، من المهم تعزيز القوى المحفزة لهذا التحديث المتمثلة في العلوم والتكنولوجيا والإصلاح، وتكثيف الجهود لتحقيق اختراقات في التكنولوجيات الأساسية، وتحسين آلية العمل المتعلقة بالزراعة والمناطق الريفية والمزارعين.

وأكد“شي” ضرورة بذل الجهود لضمان سلاسة أعمال الترميم وإعادة الإعمار بعد الكوارث، وتعزيز القدرات على الوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة منها، وتجنب الانتكاس إلى الفقر على نطاق واسع، داعيا إلى بذل الجهود لتحسين التنمية الصناعية الريفية والبناء الريفي والحوكمة الريفية، والسعي بجد لتحقيق تقدم جوهري في تعزيز النهوض الريفي في المجالات كافة.

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