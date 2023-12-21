الرئيس الصيني يؤكد ضرورة حماية الأمن الغذائي من خلال استقرار المساحات الزراعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الرئيس الصيني شي جين بينج ضرورة حماية الأمن الغذائي من خلال استقرار المساحات الزراعية المخصصة لإنتاج الحبوب وزيادة الإنتاجية لكل وحدة، وضرورة العمل على إنشاء نظام متنوع للإمدادات الغذائية وتحسين نوعية الأراضي الصالحة للزراعة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر العمل الريفي المركزي السنوي، بالعاصمة الصينية بكين، اليوم ، لوضع أولويات العمل الريفي في عام 2024، حيث قال الرئيس“شي” إنه في عام 2023 تغلبت الصين على كوارث طبيعية شديدة نسبيا وغيرها من الظروف المناوئة، وحققت رقما قياسيا جديدا في إنتاج الحبوب، وأحرزت زيادة سريعة نسبيا في دخل المزارعين، وحافظت على الانسجام والاستقرار في المناطق الريفية، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
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وأشار إلى ضرورة بذل جهود متواصلة لتعزيز أساس القطاع الزراعي ودفع النهوض الريفي في المجالات كافة، منوها بأنه مع تجربة برنامج إحياء الريف الأخضر، ويجب بذل الجهود لتنفيذ سياسات خاصة بكل منطقة استنادا إلى الظروف الفعلية، واتخاذ خطوات ثابتة ومتزايدة للحفاظ على التقدم المحرز، وتحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة الشعب.
وقال الرئيس الصيني إنه من أجل ضخ الزخم والحيوية في التحديث الزراعي، من المهم تعزيز القوى المحفزة لهذا التحديث المتمثلة في العلوم والتكنولوجيا والإصلاح، وتكثيف الجهود لتحقيق اختراقات في التكنولوجيات الأساسية، وتحسين آلية العمل المتعلقة بالزراعة والمناطق الريفية والمزارعين.
وأكد“شي” ضرورة بذل الجهود لضمان سلاسة أعمال الترميم وإعادة الإعمار بعد الكوارث، وتعزيز القدرات على الوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة منها، وتجنب الانتكاس إلى الفقر على نطاق واسع، داعيا إلى بذل الجهود لتحسين التنمية الصناعية الريفية والبناء الريفي والحوكمة الريفية، والسعي بجد لتحقيق تقدم جوهري في تعزيز النهوض الريفي في المجالات كافة.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107638651
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