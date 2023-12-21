التخطيط: برنامج الطروحات يؤكد قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج الطروحات يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات.

وقالت السعيد، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تؤكد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ويعتبر برنامج الطروحات جزء أصيل من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة اليوم، وهو ليس مرتبط بأزمة أو ظرف معين وإنما أصبح منهج تتبعه الدولة المصرية لتنفيذ خططتها وفي رؤيتها الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول وإعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة.

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وأضاف وزيرة التخطيط أن إتمام تنفيذ أي صفقة تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من الطروحات تمت وكلها في قطاعات متنوعة ولا تركز على قطاعات بعينها، للتأكيد على تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة.. لافتة إلى أن الاستثمار الأجنبي زاد في مصر العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأعربت عن سعادتها لانتهاء صفقة الطرح في قطاع السياحة، موضحة أنه تم طرح عدد من الفنادق من خلال شركة تم تأسيسها بين صندوق مصر السيادي وشركة قطاع الأعمال العام وتساهم فيها مجموعة من الفنادق، وكان الطرح تنافسيًا بين عدد من المستثمرين للحصول على حصة في هذه الشركة.. معبرة عن سعادتها لفوز شركة من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.

وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه الصفقة تبين أن الاقتصاد المصري لديه قطاع خاص مصري قادر على جذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية، ولديه القدرة والملاءة المالية لجذب قطاع استثمار أجنبي مباشر وهي تحسب للاقتصاد المصري والقطاع الخاص المصري أيضا.

وأضافت الوزيرة أن جزء كبير من هذه الاستثمارات الناتجة عن هذه الصفقة سيكون لرفع كفاءة التشغيلية هذه الفنادق لاجتذاب شريحة من السائحين لعمل دفعة كبيرة جدًا للسياحة في مصر.

كما جددت التأكيد على أن صندوق مصر السيادي هو ملك للشعب المصري وكل مواطن مصري ودوره الأساسي دفع مزيد من مشاركة القطاع الخاص وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت مستغلة أم لا وهو يتحقق اليوم من خلال تعظيم العائد، ومضاعفة الأرباح من هذه الفنادق خلال السنوات القليلة القادمة، بعد رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لهذه الفنادق.

وأشارت السعيد إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من الطروحات والشركات الناجحة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص سواء كان مصري أو أجنبي، مثمنة وجود قطاع خاص مصري في هذه الصفقة.

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