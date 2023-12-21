تراجع الأسهم الأمريكية في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأربعاء، رغم انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات دون 3.9% وهو أدنى مستوى منذ يوليو، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية لاستشراف المزيد عن أكبر اقتصادات العالم.
وفي بداية الجلسة، تراجع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.2% أو 69 نقطة عند 37488 نقطة، في تمام الساعة 05:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
موضوعات متعلقة
“الأفريقي للتنمية” يسحب موظفيه الدوليين من إثيوبيا لانتهاك البروتوكول الدبلوماسي كيف تهرب مليارات الدولارات خارج الصين؟ ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر
وفي حين انخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.15% أو 6 نقاط عند 4762 نقطة، استقر مؤشر“ناسداك” عند 15005 نقاط.
وهبط سهم“فيديكس” (نيويورك: FDX) بنسبة 9.95% عند 252.10 دولار، بعد أن أظهرت نتائج أعمال شركة الشحن الأمريكية، تراجع الإيرادات للربع الخامس على التوالي مع استمرار ضعف الطلب، لتسجل 22.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2024، كما جاءت دون التوقعات.
يأتي ذلك بعد أن حقق“داو جونز” خمسة إغلاقات قياسية على التوالي، وأنهى“ناسداك” تداولات الأمس فوق مستوى 15000 نقطة للمرة الأولى منذ يناير 2022، فيما اقترب“إس آند بي 500′′ من إغلاقه القياسي الذي سجله منذ نحو عامين.
ويَصدُر بعد انتهاء الجلسة، تقرير نتائج أعمال شركة” ميكرون تكنولوجي” (ناسداك: MU) خلال الربع الأول من العام المالي 2024، ومن المتوقع أن يتأثر أداء صانعة الرقائق الفصلي سلبًا بالإنفاق الاستهلاكي الضعيف، بسبب الضغوط التضخمية والمخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وفي وقت لاحق اليوم، يترقب المستثمرون بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر، وكذلك التعرف على المزيد عن سوق الإسكان الأمريكي مع إعلان مبيعات المنازل القائمة لشهر نوفمبر.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107638649
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.