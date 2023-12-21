تراجع الأسهم الأمريكية في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأربعاء، رغم انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات دون 3.9% وهو أدنى مستوى منذ يوليو، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية لاستشراف المزيد عن أكبر اقتصادات العالم.

وفي بداية الجلسة، تراجع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.2% أو 69 نقطة عند 37488 نقطة، في تمام الساعة 05:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وفي حين انخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.15% أو 6 نقاط عند 4762 نقطة، استقر مؤشر“ناسداك” عند 15005 نقاط.

وهبط سهم“فيديكس” (نيويورك: FDX) بنسبة 9.95% عند 252.10 دولار، بعد أن أظهرت نتائج أعمال شركة الشحن الأمريكية، تراجع الإيرادات للربع الخامس على التوالي مع استمرار ضعف الطلب، لتسجل 22.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2024، كما جاءت دون التوقعات.

يأتي ذلك بعد أن حقق“داو جونز” خمسة إغلاقات قياسية على التوالي، وأنهى“ناسداك” تداولات الأمس فوق مستوى 15000 نقطة للمرة الأولى منذ يناير 2022، فيما اقترب“إس آند بي 500′′ من إغلاقه القياسي الذي سجله منذ نحو عامين.

ويَصدُر بعد انتهاء الجلسة، تقرير نتائج أعمال شركة” ميكرون تكنولوجي” (ناسداك: MU) خلال الربع الأول من العام المالي 2024، ومن المتوقع أن يتأثر أداء صانعة الرقائق الفصلي سلبًا بالإنفاق الاستهلاكي الضعيف، بسبب الضغوط التضخمية والمخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وفي وقت لاحق اليوم، يترقب المستثمرون بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر، وكذلك التعرف على المزيد عن سوق الإسكان الأمريكي مع إعلان مبيعات المنازل القائمة لشهر نوفمبر.

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