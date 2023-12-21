ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت ثقة المستهلك في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال الشهر الحالي، مع التفاؤل بتباطؤ الضغوط التضخمية، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من متوسطها على المدى الطويل.

وأظهرت بيانات أولية صدرت عن المفوضية الأوروبية الأربعاء، ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار 1.8 نقطة إلى -15.1 نقطة خلال ديسمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، مقارنة بالتوقعات بزيادتها عند -16.4 نقطة.

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ويشعر المستهلكون بالتفاؤل بأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستبدأ في الانخفاض قريبًا مع استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية، ما يعزز التوقعات بانتهاء المركزي الأوروبي من دورة التشديد النقدي.

يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 7.9% في نوفمبر على أساس سنوي، بعد انخفاضها بنسبة 11% في قراءة أكتوبر، بدعم من تراجع أسعار الطاقة بنسبة 21.4% خلال نفس الفترة.

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