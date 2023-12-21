ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت ثقة المستهلك في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال الشهر الحالي، مع التفاؤل بتباطؤ الضغوط التضخمية، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من متوسطها على المدى الطويل.
وأظهرت بيانات أولية صدرت عن المفوضية الأوروبية الأربعاء، ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار 1.8 نقطة إلى -15.1 نقطة خلال ديسمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، مقارنة بالتوقعات بزيادتها عند -16.4 نقطة.
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ويشعر المستهلكون بالتفاؤل بأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستبدأ في الانخفاض قريبًا مع استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية، ما يعزز التوقعات بانتهاء المركزي الأوروبي من دورة التشديد النقدي.
يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 7.9% في نوفمبر على أساس سنوي، بعد انخفاضها بنسبة 11% في قراءة أكتوبر، بدعم من تراجع أسعار الطاقة بنسبة 21.4% خلال نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107638648
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