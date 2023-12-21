رئيس الوزراء: 5.6 مليار دولار حصيلة التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية جمعت 5.6 مليار دولار عبر التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بشأن ما تم تنفيذه فى برنامج الطروحات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ”مجموعة طلعت مصطفى القابضة”.

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وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على الشراكة التى تم تنفيذها بموجب اتفاق تم توقيعه اليوم بمقر الحكومة بين الشركة القابضة للسياحة“إيجوث”، وصندوق مصر السيادي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ فى هذه الصفقة المهمة لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يعتبر هذا المؤتمر هو اللقاء الثانى الذى يجمعنا بوسائل الإعلام الدولية والمحلية، منذ أن أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج ـ كليا أو جزئيا ـ من العديد من الأنشطة والقطاعات.

وأضاف أنه رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمى والدولى والتى يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس فى مصر فقط بل فى العالم بأسره، فإننا كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات، وإشراك القطاع الخاص فى العديد من القطاعات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه منذ بدء الإعلان عن هذه الطروحات حققنا ما قيمته 5.6 مليار دولار، من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة، والأهم أنه فى ظل الظروف التى تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق فى مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسى يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التى تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، وذلك بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادى وجميع الجهات المالكة للشركات التى يتم طرحها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: حرصنا على الاستفادة من الخبرات الدولية فى موضوع الطروحات، ولذا فقد تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى (IFC)، انطلاقًا من أنها تتمتع بخبرات عالمية واسعة فى هذا المجال ولها باع طويل فى تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص؛ وذلك من أجل مساعدة الحكومة المصرية فى إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إجراءات 14 شركة، وتم إعداد دراسات أولية، بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية، لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى عُقد بالأمس مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، والتى من المُقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2024، مشيرا إلى أن الدراسة، التى أعدتها مؤسسة التمويل الدولية لنا فى البداية أكدت أن هناك 4 قطاعات ستكون لها الأولوية فى عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما: المطارات والاتصالات، مركزا فى حديثه على قطاع المطارات، وفى هذا الصدد أشار إلى أن الدراسة استهدفت إشراك القطاع الخاص مع الدولة خاصة ذوى الخبرات الدولية والعالمية فى إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة، ومؤكدًا أن ذلك من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة فى إدارة هذه المرافق المهمة وتشغيلها.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى استهداف إعادة هيكلة هذا القطاع، وتضمين بعض الأنشطة المُهمة التى يتوسع فيها العالم حاليًا، ومن ذلك بناء أبراج الاتصالات، وكابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، ومراكز البيانات، وتعزيز قدرة الدولة المصرية على الاستفادة من تلك المجالات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن القطاعين الآخرين هما: البنوك والتأمين؛ وقال: أؤكد أننا كدولة، وعلى الرغم من كل التحديات التى نواجهها، فإن أن مصر عازمة بقوة وحرص وإصرار شديد على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق فى تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية التى ستقدم المساعدة للحكومة المصرية فى هذا الشأن، بحيث يتم الطرح طبقًا لخطوات معروفة ومُعلنة، ويسير العمل من خلال التعاون مع الخبرات الدولية وكذا الخبرات المحلية فى هذا الإطار، مختتما حديثه بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان بصورة منتظمة عن أسماء الشركات التى ستكون الدولة بصدد طرحها وتوقيتاتها.