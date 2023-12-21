دول الاتحاد الأوروبي تقرر تخفيف القواعد المالية الصارمة

(MENAFN
) في مسعى ملحوظ يهدف إلى تعزيز المالية العامة وضمان عدم التأثير على الاستثمارات الأساسية، قررت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع تخفيف بعض القواعد المالية الصارمة. وبمثابة صوت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي، أيد وزراء المالية بشكل مشترك ما وصف بـ "إطار جديد للحوكمة الاقتصادية".
كما جاء هذا الإعلان الهام من رئاسة إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، وتم نقله عبر منصة اكس. وتهدف هذه المبادرة الإصلاحية إلى تحديث الاتفاقية الثابتة التي تم تكوينها في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. وكمرجع تاريخي، كانت هذه الاتفاقية تتطلب من كل دولة في الاتحاد الأوروبي الحفاظ على عجز ميزانيتها تحت 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) وضمان عدم تجاوز دينها الوطني 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينما تظل مبادئ الالتزام بهذه الحدود المالية غير المنخفضة، تدعم الإطار الجديد موقفًا أكثر مرونة وواقعية. وبشكل خاص، توفر الإرشادات المُعاد صياغتها مرونة أكبر للدول الأعضاء، خصوصًا عند مواجهتها لتحديات في الالتزام بالمعايير المالية المحددة. وقد نشأت هذه المرونة بعد تقدم دبلوماسي كبير، بشكل ملحوظ بين فرنسا وألمانيا. في حين كانت هذه الكيانات الأوروبية المؤثرة قد أظهرت وجهات نظر متباينة في هذا الشأن، فإن توافقهما الأخير فتح الطريق لموقف موحد.
كذلك تتجاوز دوافع هذا التحول الجوهري في السياسة المالية مجرد تعديلات إجرائية. بدلاً من ذلك، تتجاوب مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة التي تواجه بعض دول الاتحاد الأوروبي. مجموعة بارزة من الدول المدينة في جنوب أوروبا، بالإضافة إلى فرنسا، دافعت بثبات لموقف مالي أكثر مرونة.
في حين يبرز تأييدهم للمرونة ضرورة التكيف المالي، خصوصًا عند توجيه الاستثمارات نحو مجالات ملحة مثل المبادرات المستدامة وزيادة الإنفاق على الدفاع. وقد اكتسبت هذه الأولويات أهمية متزايدة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، كما هو الحال مع التوترات في أوكرانيا.
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