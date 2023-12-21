محافظ قنا: تنفيذ 2000 مشروع بتكلفة 6 مليارات جنيه بالشراكة مع البنك الدولي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ قنا أشرف الداودي ، إنه تم تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه بالشراكة مع البنك الدولي، مشيراً إلى أن مشروعات البرنامج ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى مساهمتها في خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم /الأربعاء/ وفد بعثة البنك الدولى، والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة.
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وأوضح المحافظ أن الزيارة تأتى في إطار تفقد ومتابعة الوفد لعدد من مشروعات البرنامج الجارى تنفيذها بمحافظة قنا، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمشروعات، وتطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية، والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية“، كما يقوم الوفد بزيارة ميدانية لكورنيش مدينة قنا، وزيارة ميدانية لمشروعات المنطقة الصناعية بقفط.
ومن جانبه.. أشاد وفد البنك الدولى – خلال اللقاء – بما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية على أرض المحافظة، مؤكدين أهمية تعميم تجربة قنا، وتحقيق الاستفادة من الخبرات المكتسبة، ونقلها إلى المحافظات الأخرى المستفيدة حديثا من البرنامج.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107638645
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