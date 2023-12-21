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محافظ قنا: تنفيذ 2000 مشروع بتكلفة 6 مليارات جنيه بالشراكة مع البنك الدولي

12/21/2023 2:55:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محافظ قنا أشرف الداودي ، إنه تم تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه بالشراكة مع البنك الدولي، مشيراً إلى أن مشروعات البرنامج ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى مساهمتها في خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم /الأربعاء/ وفد بعثة البنك الدولى، والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة.

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وأوضح المحافظ أن الزيارة تأتى في إطار تفقد ومتابعة الوفد لعدد من مشروعات البرنامج الجارى تنفيذها بمحافظة قنا، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمشروعات، وتطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية، والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية“، كما يقوم الوفد بزيارة ميدانية لكورنيش مدينة قنا، وزيارة ميدانية لمشروعات المنطقة الصناعية بقفط.

ومن جانبه.. أشاد وفد البنك الدولى – خلال اللقاء – بما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية على أرض المحافظة، مؤكدين أهمية تعميم تجربة قنا، وتحقيق الاستفادة من الخبرات المكتسبة، ونقلها إلى المحافظات الأخرى المستفيدة حديثا من البرنامج.


المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107638645

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