جنى الأرباح يدفع البورصة للهبوط مع ترقب قرارات المركزى

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يكون ترقب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، وراء استمرار عمليات جنى الأرباح بأغلب الأسهم، وزيادة الصراع بين المشترى والبائع، حيث أغلقت مؤشرات البورصة على تباين فى ختام تداولات جلسة اليوم الأربعاء.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 24837 نقطة، بنهاية جلسة الأربعاء، متأثرًا بانخفاض سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 1.57% بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.29% لمستوى 5410 نقطة.

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قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد حالة من التذبذب فى ظل مرور المؤشرات الرئيسية بحركة عرضية ستنتهى فى وقت قصير.

أضاف أن المؤشر الرئيسى بدأ يظهر عليه من جديد إشارات شراء، حيث مازال الاتجاه العام له صاعدًا، موضحًا أنه حال تم كسر مستوى الدعم الرئيسى عند 24800 نقطة، سيكون مستوى إيقاف الخسائر عند 24500 نقطة.

وأضاف أن أحجام التداول المتوسطة مع تحقيق هبوط تشير إلى إمكانية معاودة صعود السوق فى وقت قريب، كما أن الفرق بين عدد الأسهم الهابطة والصاعدة ضئيل بما يعكس حجم الصراع بين المشترى والبائع.

وشهد السوق قيم تداولات 2.9 مليار جنيه، من خلال تداول 936 مليون سهم، بتنفيذ 104.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 53 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“القاهرة للاستثمار” بنسبة 19.9%، و”ثمار” بنسبة 19.8%.

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.47% إلى مستوى 7835 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 0.83% عند مستوى 30012 نقطة.

وتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة الدعم 24800 نقطة، ثم معاودة الصعود مرة أخرى مدعوماً بانتهاء عمليات التصحيح، مع صدور قرارات البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة، التى تسببت فى عمليات جنى الأرباح والتصحيح الهابط الحالى بالسوق.

أشار إلى أن فى حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسى فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسى مع استمرار عمليات التصحيح وجنى الأرباح قد يتجه المؤشر بذلك إلى اختبار مستوى الدعم الثانى عند منطقة 24400 نقطة،ثم معاودة الصعود.

وتراجعت أسعار 107 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“العربية للشحن والتفريغ” بنحو 4.8%، وسهم“أودن للاستثمارات المالية” بنحو 4.7%، فيما لم تتغير أسعار 46 سهما، وانخفض رأس المال السوقى لمستوى 1.6 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 43.9 مليون جنيه و42 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 89% و5.9%، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 85.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.1%.

وسجل الأفراد 78.1% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى شراء بقيمة 97.5 مليون جنيه و105.3 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 4.1 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 21.9% من التعاملات، حيث حققت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 19.4 مليون جنيه و37.8 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات المحلية إلى البيع بقيمة 141 مليون جنيه.