((فاليو)) تتوقع وصول تمويلاتها إلى 9 مليارات جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة فاليو لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إى إف جى القابضة، إصدار تمويلات قيمتها نحو 9 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، مقارنة بتمويلات قدرها نحو 5.8 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وكشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريحات لـ”البورصة”، أن التمويلات لصالح نحو مليون عميل تقريبًا، موضحًا أن“فاليو” تعتزم التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة العقود الرقمية، كما استبعد تقدم الشركة للحصول على رخصة تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، خلال الفترة المقبلة.
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وكانت الشركة قد أعلنت فى أكتوبر الماضى عن نيتها لإطلاق أعمالها فى الأردن مع بداية عام 2024، مع قيامها بدراسة التوسع فى أسواق أخرى فى شمال أفريقيا.
وتكاملت شركة ((فاليو)) مع تطبيق ((هيرميس وان))، التابع لمجموعة إى إف جى القابضة لتوفير خدمات الاستثمار فى 35 سوقاً مالياً حول العالم.
وقال حسونة فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن التكامل بين التطبيقين يهدف إلى تحويل شركة فاليو من مجرد تطبيق للتمويل الاستهلاكى إلى منصة متكاملة لخدمات الاستثمار.
ويصل رأس مال الشركة الحالى إلى 180 مليون جنيه، فى حين تبلغ القاعدة الرأسمالية نحو 400 مليون جنيه.
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