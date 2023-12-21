((فاليو)) تتوقع وصول تمويلاتها إلى 9 مليارات جنيه خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة فاليو لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إى إف جى القابضة، إصدار تمويلات قيمتها نحو 9 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، مقارنة بتمويلات قدرها نحو 5.8 مليار جنيه خلال العام الماضى.

وكشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريحات لـ”البورصة”، أن التمويلات لصالح نحو مليون عميل تقريبًا، موضحًا أن“فاليو” تعتزم التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة العقود الرقمية، كما استبعد تقدم الشركة للحصول على رخصة تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، خلال الفترة المقبلة.

موضوعاتبارومتر الأعمال: ((التضخم)) و((سعر الصرف)) يعرقلان مسيرة الشركات خلال 2023 ((توب فودز)) للصناعات الغذائية تنفذ توسعات جديدة بـ10 ملايين جنيه بشارة للملابس الجاهزة تتفاوض على التصنيع لعلامات أوروبية فى مصر

وكانت الشركة قد أعلنت فى أكتوبر الماضى عن نيتها لإطلاق أعمالها فى الأردن مع بداية عام 2024، مع قيامها بدراسة التوسع فى أسواق أخرى فى شمال أفريقيا.

وتكاملت شركة ((فاليو)) مع تطبيق ((هيرميس وان))، التابع لمجموعة إى إف جى القابضة لتوفير خدمات الاستثمار فى 35 سوقاً مالياً حول العالم.

وقال حسونة فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن التكامل بين التطبيقين يهدف إلى تحويل شركة فاليو من مجرد تطبيق للتمويل الاستهلاكى إلى منصة متكاملة لخدمات الاستثمار.

ويصل رأس مال الشركة الحالى إلى 180 مليون جنيه، فى حين تبلغ القاعدة الرأسمالية نحو 400 مليون جنيه.