بشارة للملابس الجاهزة تتفاوض على التصنيع لعلامات أوروبية فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتفاوض شركة بشارة للملابس الجاهزة BTM، مع عدد من العلامات التجارية الأوروبية فى قطاع الملابس الجاهزة لتصنيعها فى مصر، وتصديرها إلى الأسواق العربية والأوروبية.
قالت مارى لويس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ الشركة تسعى من خلال التوسعات المستقبلية إلى رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 25%، ومن المتوقع أن تنفذ التوسعات على 3 مراحل لزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة جميع العاملين فى مصانع الشركة.
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أشارت ((لويس)) إلى أن مصنع بشارة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة BTM من أوائل المصانع التى اهتمت بتطبيق الاستدامة، وضخت استثمارات فى وحدات المعالجة لتقليل هدر الطاقة، من خلال تركيب غلايات حديثة بأحجام صغيرة تستهلك طاقة أقل.
ذكرت أن الشركة تعمل على إعادة معالجة مياه الصباغة والتكييس، كما تعمل على تقليل الكهرباء باستخدام الإضاءات الطبيعية عبر تجهيز وتصميم المصانع نفسها، فضلاً عن إعادة تدوير الغزول عن طريق تصنيع خامات جديدة من فرم غزول وخامات قديمة، وتسهم فى تقليل التكلفة بنسبة 12%.
وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 7% لتصل إلى 1.750 مليار دولار.
وجاء التراجع بدعم من انخفاض مشتريات الملابس الجاهزة فى الأسواق المستوردة خاصة فى أوروبا وأمريكا بنسب تتراوح بين 30 و40%، بحسب المجلس التصديرى لصناعة الملابس الجاهزة.
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