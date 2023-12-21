بشارة للملابس الجاهزة تتفاوض على التصنيع لعلامات أوروبية فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) تتفاوض شركة بشارة للملابس الجاهزة BTM، مع عدد من العلامات التجارية الأوروبية فى قطاع الملابس الجاهزة لتصنيعها فى مصر، وتصديرها إلى الأسواق العربية والأوروبية.

قالت مارى لويس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ الشركة تسعى من خلال التوسعات المستقبلية إلى رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 25%، ومن المتوقع أن تنفذ التوسعات على 3 مراحل لزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة جميع العاملين فى مصانع الشركة.

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أشارت ((لويس)) إلى أن مصنع بشارة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة BTM من أوائل المصانع التى اهتمت بتطبيق الاستدامة، وضخت استثمارات فى وحدات المعالجة لتقليل هدر الطاقة، من خلال تركيب غلايات حديثة بأحجام صغيرة تستهلك طاقة أقل.

ذكرت أن الشركة تعمل على إعادة معالجة مياه الصباغة والتكييس، كما تعمل على تقليل الكهرباء باستخدام الإضاءات الطبيعية عبر تجهيز وتصميم المصانع نفسها، فضلاً عن إعادة تدوير الغزول عن طريق تصنيع خامات جديدة من فرم غزول وخامات قديمة، وتسهم فى تقليل التكلفة بنسبة 12%.

وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 7% لتصل إلى 1.750 مليار دولار.

وجاء التراجع بدعم من انخفاض مشتريات الملابس الجاهزة فى الأسواق المستوردة خاصة فى أوروبا وأمريكا بنسب تتراوح بين 30 و40%، بحسب المجلس التصديرى لصناعة الملابس الجاهزة.