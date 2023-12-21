((توب فودز)) للصناعات الغذائية تنفذ توسعات جديدة بـ10 ملايين جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة توب فودز لتعبئة وتوريد المواد الغذائية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 10 ملايين جنيه العام المقبل؛ لتطوير خطوط الإنتاج الحالية، ورفع الطاقة الإنتاجية للمصنع.

قال سامى مصطفى الحبال، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ الشركة تسعى لإضافة 10 آلاف متر مربع لمصنعها القائم فى منطقة السادات الصناعية، والتعاقد على استيراد خطوط إنتاج جديدة.

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أضاف لـ((البورصة))، أن حجم الإنتاج السنوى للشركة يصل إلى ألف طن من منتجات الشيكولاته والحلوى والطحينة وبعض أصناف الحلوى الأخرى، وتصدر نحو 10% من الإنتاج لعدد من الدول الأفريقية والأوروبية.

أوضح أن آخر كمية تعاقدت الشركة على تصديرها مع بداية العام الجارى كانت لدولة اليمن، وتم تصدير 250 طناً من العصائر البودرة بقيمة تصل إلى 170 ألف دولار.

ذكر أن الشركة تسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة لعدد آخر من الدول العربية والأفريقية بدعم من الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر مع تلك الدول.

وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 10 أشهر من عام 2023 لتسجل 4.3 مليار دولار بزيادة قدرها 15% مقابل 3.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وشركة توب فودز هى شركة مصرية تحمل العلامة التجارية ((تازمى)) تتخصص فى تصنيع وإنتاج الحلويات ومنها الحلاوة الطحينية، حلاوة سبيريد، بسكويت بالشيكولاته، فضلاً عن عصائر بودرة سريعة التحضير بنكهات مختلفة.