((توب فودز)) للصناعات الغذائية تنفذ توسعات جديدة بـ10 ملايين جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة توب فودز لتعبئة وتوريد المواد الغذائية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 10 ملايين جنيه العام المقبل؛ لتطوير خطوط الإنتاج الحالية، ورفع الطاقة الإنتاجية للمصنع.
قال سامى مصطفى الحبال، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ الشركة تسعى لإضافة 10 آلاف متر مربع لمصنعها القائم فى منطقة السادات الصناعية، والتعاقد على استيراد خطوط إنتاج جديدة.
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أضاف لـ((البورصة))، أن حجم الإنتاج السنوى للشركة يصل إلى ألف طن من منتجات الشيكولاته والحلوى والطحينة وبعض أصناف الحلوى الأخرى، وتصدر نحو 10% من الإنتاج لعدد من الدول الأفريقية والأوروبية.
أوضح أن آخر كمية تعاقدت الشركة على تصديرها مع بداية العام الجارى كانت لدولة اليمن، وتم تصدير 250 طناً من العصائر البودرة بقيمة تصل إلى 170 ألف دولار.
ذكر أن الشركة تسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة لعدد آخر من الدول العربية والأفريقية بدعم من الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر مع تلك الدول.
وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 10 أشهر من عام 2023 لتسجل 4.3 مليار دولار بزيادة قدرها 15% مقابل 3.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
وشركة توب فودز هى شركة مصرية تحمل العلامة التجارية ((تازمى)) تتخصص فى تصنيع وإنتاج الحلويات ومنها الحلاوة الطحينية، حلاوة سبيريد، بسكويت بالشيكولاته، فضلاً عن عصائر بودرة سريعة التحضير بنكهات مختلفة.
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