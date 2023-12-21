بارومتر الأعمال: ((التضخم)) و((سعر الصرف)) يعرقلان مسيرة الشركات خلال 2023





رصد مؤشر أداء الأعمال“بارومتر الأعمال” الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مطالب عدد من شركات القطاع الخاص أبرزها حل أزمة نقص العملة الأجنبية والحافظ على استقرارها، وخفض معدل التضخم، وحل أزمة الخامات المحتجزة بالموانئ.

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وطُبقت الدراسة على 120 شركة من القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023، 50% منها شركات صناعات تحويلية، و13% خدمات مالية، و12% تشييد وبناء، و10% شركات نقل، و8% سياحة، و7% اتصالات.

وتوقعت الشركات استمرار الصعوبات التى تواجهها بسبب التقلبات الجيوسياسية الحالية التى تشهدها المنطقة، ومن المتوقع أن ينخفض أداؤها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المؤشر، اختلف ترتيب المعوقات بين الشركات بمختلف أحجامها، وتصدر ارتفاع سعر الصرف قائمة المعوقات الشركات الصغيرة والمتوسطة، يليه التحديات التى تتعلق بارتفاع التضخم فى المرتبة الثانية، ثم ارتفاع تكاليف الإنتاج فى المرتبة الثالثة، وضعف القوة الشرائية فى المرتبة الأخيرة.

أما بالنسبة للشركات الكبيرة تصدر ارتفاع التضخم قائمة المعوقات، يليه ارتفاع تكاليف الإنتاج فى المرتبة الثانية ثم ارتفاع سعر الصرف فى المرتبة الثالثة وضعف القوة الشرائية فى المرتبة الأخيرة.

وترى الشركات أن أهم الأولويات التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة هى الحد من ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن مشكلات سعر الصرف والاهتمام بسياسات الاستثمار وتحسين آليات التحول الرقمى للخدمات الحكومية فضلا عن تسهيل الإجراءات.

أضاف التقرير أن أداء بعض القطاعات الاقتصادية شهد تدهورا خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر وتحديدا قطاع الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، حيث سجل جميعها قيما دون المستوى، بينما سجلت قطاعات الاتصالات والسياحة والخدمات المالية قيم أعلى من المحايد.

وتابع أن ارتفاع معدلات التضخم معوق كبير يواجه الشركات، نظراً لتداعياته على جانبى العرض والطلب، بجانب انخفاض حجم الأعمال بسبب نقص السيولة النقدية للاستثمار.

اشار التقرير إلى أن المعوقات اختلفت حسب كل قطاع، وجاء تغير سعر الصرف كأكبر معوق يواجه قطاعى التشييد والبناء والنقل، بينما واجه قطاعا الصناعات التحويلية والاتصالات التضخم المرتفع، وتخبط السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية كأكبر معوق لقطاع الخدمات المالية، وجاء ارتفاع أسعار الفائدة على القروض أكبر معوق لقطاع السياحة.

أَضاف أن مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج عائق كبير نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة المستوردة منها، وارتفاع أسعار الشحن البحرى واضطراب سلاسل الإمداد العالمية أدى إلى تفاقم المشكلة وصعوبة المنافسة فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.

تابع أن ضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم كانت من المشكلات التى واجهت مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى طول المدة التى تستغرقها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية.

وكانت المشكلات التى تتعلق بالمنظومة الضريبية كزيادة معدلات الضرائب وتعدد الأوعية الضريبية والفحص لسنوات سابقة والازدواج الضريبى، عائق كبير أمام نمو مجتمع الأعمال.

وسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 3.8% خلال العام المالى الماضى مقابل 6.6% العام المالى 2021/2022، ويتوقع البنك الدولى نمو 3.7 فى العام المالى 2024.

قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المشكلة الرئيسية التى يندرج أسفلها سلسلة كبيرة من العقبات أمام مجتمع الأعمال هو صعوبة تدبير عملة أجنبية للمستوردين لاستيراد المواد الخامة اللازمة لتشغيل المصانع.

أضاف لـ ((البورصة))، أن تلك المشكلة ينتج عنها أول عقبة فرعية وهو ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، ووجود أكثر من سعر للدولار بالسوق المحلى يعيق المستثمرين أو الصناع عن أداء عملهم بشكل ميسر.

أشار إلى أنه يجب التركيز على منح عدد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين المصريين والأجانب من خلال القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على إجراءات التراخيص الصناعية حتى تتمكن الدولة من جذب استثمارات أجنبية للسوق.

قال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أفضل طريقة للقضاء على إجراءات العمل الروتينية هو إلزام العاملين بالمنظومة بتنفيذ القواعد ووضع وقت محدد للتنفيذ مع سرعة التوجه لآليات التحول الرقمى.

أضاف لـ ((البورصة))، أنه يجب ربط الجهات المانحة للتراخيص الصناعية ببعضها واختصارها فى كيان واحد، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعمالة لكى تكون مؤهلة على تولى مناصبها والقدرة على التعامل مع العملاء.

قال أنور محفوظ، مدير شركة جراند برنت ايجيبت تريد للأكواب الورقية، إن تحديات العام الحالى تتمثل فى أزمة استيراد ساهمت فى انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.

تابع أن أهم متطلبات المستثمرين لتحسين مناخ الأعمال تتمثل فى سرعة تدبير الدولار، مضيفاً أن الشركة تعتمد على استيراد 100% من خامات التصنيع من الخارج.

أشار إلى أن أسعار الورق المستورد صعد من 30 ألف جنيه لـ 60 ألف جنيه خلال العام، موضحاً أن سياسة الشركة تعتمد على تخفيض نسبة الهوامش الربحية منذ بداية العام لتصل حالياً إلى 2%.

قال أمير نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة جلاسروك إحدى شركات أسيك للتعدين التابعة لمجموعة القلعة، إن تدبير الدولار يعد من أهم متطلبات الصناعة لتحقيق بيئة صناعية جيدة.

أشار إلى أن التضخم الذي حقق معدلات ارتفاع منذ بداية العام يشكل تحدياً عند توجه منتجات المجموعة للسوق المحلى.