كيف تهرب مليارات الدولارات خارج الصين؟

كان عامًا مروعًا إذا أردت أن تكون متفائلاً بشأن الصين، حيث انخفض مؤشر“سى إس آى 300” للأسهم الصينية بمقدار 13% حتى الآن فى عام 2023، إلى ما دون المستوى الذى وصل إليه خلال عمليات الإغلاق الأخيرة التى اتبعتها البلاد.

عادةً ما تؤدى الصعوبات التى يواجهها سوق العقارات إلى تخلف الشركات عن السداد، كما أن التوقعات الاقتصادية الباهتة، بجانب الحاجة إلى إدارة القيادة المتقلبة فى الداخل والعلاقات التى يشوبها انعدام اليقين مع الشركاء التجاريين الكبار، تجعل المناخ المالى بائسًا.

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هذا التشاؤم أيضًا يثير تدفقات رأس المال الهائلة إلى الخارج، حيث يندفع المستثمرون الأجانب للخروج من البلاد بعد أن كانوا متحمسين ذات يوم بشكل لا حدود له للصين، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من الصينيين الأثرياء.

يشير معهد التمويل الدولى إلى أن البلاد شهدت تدفقات عابرة للحدود من الأسهم والسندات لمدة خمسة أرباع سنة متتالية، وهى أطول سلسلة مسجلة.

الشركات تشعر بالقلق أيضًا، فقد تحول صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصين إلى سلبى لأول مرة فى الربع الثالث من هذا العام منذ بدء جمع البيانات قبل ربع قرن.

وهذا يعكس جزئيًا استثمارات الشركات المصنعة المحلية فى العمليات الخارجية، والتى قد تخفض تكاليف العمالة وتساعد فى الالتفاف حول التعريفات الأمريكية، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

جدير بالذكر أن حجم التدفقات الإجمالية للخارج مطروح للنقاش، لكن يعتقد البعض أن ما يصل إلى 500 مليار دولار موجود بشكل مخفى فى بيانات ميزان المدفوعات الغامضة فى الصين.

جاءت آخر زيادة فى خروج رأس المال من الصين فى العام المالى 2015-2016، وهذا نتج عن انخفاض قيمة العملة، والذى تسبب فى حد ذاته فى انهيار سوق الأوراق المالية.

تشير أحد التقديرات إلى أن البلاد شهدت هروب ما يصل إلى تريليون دولار فى 2015 وحدها، حينها رحبت العديد من الدول برأس المال القادم من الصين بأذرع مفتوحة، لكن هذه الأموال تعد مشبوهة، لذا يتم العثور على وجهات جديدة للأموال الصينية، المشروعة وغير المشروعة.

يعد التهرب من ضوابط رأس المال الصينية المهمة الأولى للمستثمرين القلقين، فبعض التحويلات يتم تجزئتها، حيث يمكن لسكان البر الرئيسى الصينى شراء وثائق تأمين قابلة للتداول فى هونج كونج، بالرغم من أنهم قد ينفقون قانوناً 5000 دولار فقط فى كل مرة.

فى الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت مبيعات التأمين لزوار البر الرئيسى 47 مليار دولار هونج كونج“أى ما يعادل 6 مليارات دولار أمريكى”، بزيادة حوالى 30% عن نفس الفترة من عام 2019.

وأغلقت البلاد طرقا أخرى، ففى أكتوبر الماضى، منعت الصين السماسرة المحليين من تسهيل الاستثمار الخارجى للسكان المحليين.

وبالنسبة لأصحاب الأعمال، تعد الفواتير المزيفة على الشحنات التجارية إحدى الطرق التى يتم بها إخراج الأموال من البلاد، من خلال المبالغة فى تقدير قيمة السلع التى يتم التعامل معها.

وأصبح العديد من الدول أقل دعوة للمستثمرين الصينيين مما كانت عليه خلال الحقبة الأخيرة من هروب رأس المال، فقد أقرت العشرات من المجالس التشريعية للولايات الأمريكية مشاريع قوانين تمنع المواطنين الأجانب المقيمين فى الخارج من شراء الأراضى والممتلكات.

كما أنفق المشترون الصينيون ما يصل إلى 13.6 مليار دولار على العقارات الأمريكية فى العام المنتهى فى مارس، أى أقل من نصف المبلغ المنفق خلال نفس الفترة من عام 2016-2017.

فى كندا، التى كانت تعد سوقا آخر شائعًا فى السابق، أصبح الآن ممنوعاً على غير المقيمين شراء العقارات تمامًا.

كما أن التأشيرات الذهبية فى أوروبا، التى تقدم حقوق الإقامة مقابل الاستثمار، لا تحظى بالتأييد، حيث تشدد أو تلغى المخططات فى أيرلندا وهولندا والبرتغال.

وعلى الرغم من أن هونج كونج لا تزال بوابة يمكن من خلالها للعاصمة الصينية الوصول إلى بقية العالم، إلا أن جاذبيتها باعتبارها نقطة انطلاق للعائلات الغنية التى تهدف إلى حماية أصولها من الدولة الصينية قد تضاءلت منذ الحملة السياسية فى الإقليم.

وفى هذا السياق، تولت سنغافورة دورا متزايد الأهمية، فنجاحها فى جذب النقد الصينى يدين بالكثير لقربها النسبى والضرائب المنخفضة وعدد كبير من السكان الناطقين بلغة الماندرين.

وارتفع الاستثمار المباشر القادم من هونج كونج والبر الرئيسى الصينى إلى سنغافورة بنسبة 59% منذ عام 2021، ليصل إلى 19.3 مليار دولار سنغافورى“أى ما يعادل 14.4 مليار دولار أمريكى” العام الماضى.

تشير الفجوات المشبوهة فى البيانات التجارية بين البلدين إلى هروب أكبر لرأس المال غير المسجل أيضًا، كما لاحظ المحللون فى بنك“جولدمان ساكس”.

وارتفع عدد مكاتب الشركات العائلية فى سنغافورة من 400 فى عام 2020 إلى 1100 بحلول نهاية عام 2022، وهو اتجاه مدفوع بالطلب الصينى.

هناك القليل من الشفافية حول الأصول التى يمتلكها المستثمرون فاحشو الثراء من خلال مثل هذه الممتلكات، لكن أسواق رأس المال المتواضعة فى سنغافورة تشير إلى أن معظم الأموال سيتم استثمارها فى النهاية فى الخارج.

ومع ذلك، فقد دعمت التدفقات الصينية البنوك السنغافورية، مما ساعد على زيادة الأرباح فى مؤسسات مثل“دى بى إس” وشركة“تشاينا أوفرسيز بانكينج”.

تستفيد مواقع محايدة أخرى أيضًا من النقد الصينى.

وعلى الرغم من انخفاض التأشيرات الذهبية فى أماكن أخرى، فإن الإصدار فى دبى ارتفع بنسبة 52% فى الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث يُعتقد أن الكثير من المستفيدين صينيون.

جدير بالذكر أن البلدان المحايدة ليست المستفيد الوحيد من الوضع الحالى، حيث تضاعفت الاستفسارات حول العقارات اليابانية من العملاء فى الصين وهونج كونج ثلاث مرات تقريبًا فى العام الماضى، كما يقول جلاس وو، من الوكالة العقارية“يابان هانا”.

هذا الاتجاه تسارع بسبب ضعف الين اليابانى، الذى انخفض بمقدار الخُمس فى الأعوام الثلاثة الماضية مقابل اليوان الصينى.

يقول“وو” إن حوالى 70% من المشترين يشاهدون العقارات عبر مكالمات الفيديو، ويشترون دون زيارتها أولاً.

شهدت أستراليا أيضًا زيادة فى الطلب الخارجى على العقارات، معظمها من المُلاك والشاغلين المحتملين، بدلاً من المستثمرين كما فى الموجات السابقة، كما يقول بيتر لى، سمسار عقارات محلى.

ويبدو أن البيانات من شركة“جواى آى كيو إى” العقارية تؤكد هذا الاتجاه.

منذ عام 2020، ارتفع متوسط سعر المنازل فى جميع أنحاء العالم التى تتلقى استفسارات من المشترين الصينيين من 296 ألف دولار إلى 728 ألف دولار.

وبدلاً من شراء عقارات أصغر للسماح بها، يختار المشترون العقارات الواسعة التى سيعيشون فيها بالفعل.

يمكن أن يسبب رأس المال الصينى مشاكل، فقد فرض ضغوطا على سوق الإسكان فى سنغافورة، الذى تهيمن عليه الدولة ويحتوى على أقل من نصف مليون وحدة خاصة.

فى أبريل، فرضت البلاد ضريبة مذهلة بنسبة 60% على جميع مشتريات العقارات من قبل الأجانب لمحاولة تهدئة الأمور.

ربما تدعو السرية المالية للمدينة أيضًا إلى أنواع خاطئة من النشاط، ففى أغسطس، أسفرت مداهمات الشرطة عن مصادرة أصول من بينها سيارات ومجوهرات وممتلكات فاخرة، تبلغ قيمتها معًا حوالى مليارى دولار، واعتقال عشرة أجانب ولدوا جميعًا فى الصين، لكن معظمهم حصل على جنسيات أخرى من خلال خطط الاستثمار الدولية.

وفى أكتوبر، أشارت الحكومة السنغافورية إلى أن واحدًا على الأقل من المتهمين ربما كان له صلات بمكتب عائلى.

تحذر دول أخرى فى المنطقة، مثل كمبوديا وتايلاند، من استضافة نخبة من المواطنين الصينيين الذين يحملون مشاكلهم السياسية معهم.

على الرغم من أن التدفقات الخارجة من الصين لم تكن هائلة حتى الآن كتلك التى شوهدت خلال نوبة الذعر فى 2015-2016، إلا أنها قد تكون أكثر استدامة.

فى ذلك الوقت، ساعد ازدهار الائتمان الذى صممته الحكومة فى صناعة العقارات على إنعاش الاقتصاد، لكن الحكومة الصينية تريد هذه المرة السماح بتهدئة الصناعة.

بدون انتعاش مفاجئ وغير متوقع فى ثروات الاقتصاد الصينى، من غير المرجح أن يتباطأ تيار رأس المال الباحث عن مخرج، وسيستمر المستثمرون والشركات فى البحث عن مجموعة متنوعة من الأصول الأجنبية، أولئك الذين يُسمح لهم على الأقل بالشراء، مما يثير الفرح والصداع أينما هبطوا.