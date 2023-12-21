((الرقابة المالية)): إطلاق سوق المشتقات المالية خلال أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تدشين سوق المشتقات المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، فى إطار خطة الهيئة لتنويع آليات جذب الاستثمار غير المباشر للاقتصاد المصرى.

قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان الهيئة تعمل على تطوير أسواق ومنتجات جديدة، أهمها أسواق تداول الحصص العقارية، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية والمشتقات المالية، حيث يتم دراسة جميع الأمور التنظيمية والآليات التى سيتم تطبيقها لتداول الحصص العقارية من خلال البورصة المصرية وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة ذات الصلة أبرزها وزارة العدل، بهدف جذب سيولة لها موضحا أن تداول الحصص العقارية سيكون بمثابة منصة تُمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى أصول عقارية.

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أضاف خلال كلمته فى فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لجريدة حابى المنعقد الأربعاء، بعنوان“استثمارات الطاقات الكامنة”، أن إطلاق سوق الكربون الطوعى جاء بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية، مضيفًا أن الهيئة أجرت عددًا من المناقشات مع الشركات والأطراف ذات الصلة لبحث آخر تطورات سوق الكربون الطوعى وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق.

استعرض نائب رئيس الهيئة، أهم المؤشرات الخاصة بسوق رأس المال موضحًا أن قيمة إصدارات الأوراق المالية فى السوق الأولى بلغت حوالى 279 مليار جنيه متضمنة الأسهم والسندات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك مقارنة بـ 259 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققة معدل نمو 7.6%.

أشار إلى استهداف الهيئة إطلاق سوق المشتقات المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ لتمكين المستثمرين من حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتى قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار فى الأسهم والأوراق المالية باختلاف أنواعها.

أكد نائب رئيس الهيئة أن التحول الرقمى يعد محورا أساسيا لتسريع وتيرة الشمول المالى فى القطاع المالى غير المصرفى موضحا أن الهيئة أصدرت 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمى للقطاع غير المصرفى، مشيرًا إلى أن حزمة القرارات الجديدة من شأنها أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول نحو الاقتصاد الرقمى بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة زيادة معدلات التمويل متناهى الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء فى أسواق التداول أو فى صناديق الاستثمار وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة فى النشاط التأمينى والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادى للاقتصاد المصري.

كشف أن عام 2024 سيشهد تطبيق شركات التأمين معايير المحاسبة الدولية لتدعيم القدرة التنافسية للشركات وزيادة مستويات الاستقرار المالي، مضيفًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل باستمرار على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التى تستهدف تعزيز قدرات القطاع المالى غير المصرفي، وتدرس جميع المقترحات الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق، موضحا أنه جار دراسة زيادة حد التمويل النقدى الممنوح من الشركات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكي، وكذا دراسة إمكانية تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين.

كما استعرض عزام عددا من المؤشرات الخاصة بأداء القطاع المالى غير المصرفى، والتى تضمنت إجمالى قيمة أقساط التأمين المحصلة بقيمة 55 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 42.2 مليار جنية خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 30%. وارتفعت قيمة إجمالى التعويضات المسددة إلى 24.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بـ 19.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 25%.