مليون مشتغل بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر بحلول 2050

توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن يصبح 42.2% من العاملين فى مجال الطاقة بمصر مشتغلين بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2050، إذ سيبلغ عددهم مليون وظيفة وفق سيناريو تنفيذ مصر تعهداتها فى استراتيجية الأهداف المحددة وطنياً.

وبحسب تصنيف الوكالة فإنَّ وظائف قطاع الطاقة موزعة على 6 قطاعات رئيسية؛ هى الطاقة الجديدة والمتجددة ووظائف كفاءة الطاقة، ووظائف الهيدروجين ووظائف الطاقة النووية ووظائف الوقود الأحفورى ووظائف شبكات الكهرباء ومرونتها.

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ورجحت الوكالة، فى تقرير لها، أن تشكل وظائف شبكات الكهرباء 24% من وظائف القطاع بنحو 600 ألف وظيفة، وأن تمثل وظائف كفاءة الطاقة 16.1% من إجمالى الوظائف بالقطاع، وذلك على خلاف الوضع فى 2030؛ حيث ستكون الغالبية لموظفى كفاءة الطاقة بنحو 49%؛ نتيجة الطبيعة الاستباقية لاستثمارات القطاع.

وقدرت أن عدد الوظائف فى الوقود الأحفورى سيمثل 10.9% من العاملين فى قطاع الطاقة فى 2050، مقابل 62.7% فى الوقت الحالى.

وتابع التقرير، أنه من المرجح أن يرتفع معدل التوظيف أكثر وفق سيناريو السيطرة على ارتفاع درجات الحرارة عالمياً عند 1.5 درجة مئوية، أكثر من ما هو عليه وفق سيناريو الاستهلاك الحالى للطاقة بحلول عام 2050.

وقالت إنه وفق سيناريو انتقال الطاقة سيصل عدد الموظفين بالقطاع إلى أكثر من 2.4 مليون شخص مقابل 1.5 مليون شخص فى الوقت الحالى، إذ إن خسائر الوظائف فى قطاع الوقود الأحفورى ستتم تغطيتها وتوفير فرص غيرها من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوهت بأن سيناريو كفاءة الطاقة سيشهد توفير قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة 5 أضعاف الوظائف التى سيوفرها فى 2030 عن سيناريو استمرار الاستهلاك الحالى، ونحو مليون وظيفة بالطاقة المتجددة 2050.

وقالت إنه نتيجة الاعتماد على الوقود الأحفورى فإنَّ تطور الطاقة الجديدة والمتجددة يعد بطيئاً مقارنة بالمتوسط العالمى، فى بداية السنوات بين 2021 و2050، لكن مع تسارع انتقال الطاقة فى السنين المقبلة سيتسارع نمو القطاع.

وذكرت أن الطاقة الشمسية من المتوقع أن تسيطر على الوظائف فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة على أن تلعب الرياح دوراً مهماً خلال العقد بين 2021 و2030 لتمثل 58% من جملة الوظائف فى الطاقة الجديدة والمتجددة وبحلول عام 2030، ستمثل الطاقة الشمسية 25.3% من وظائف الطاقة بإجمالى 71 ألف شخص، وطاقة الرياح ستمثل 60.8% من الوظائف بإجمالى 170 ألف وظيفة.

لكن فى 2050، سيختلف هيكل الوظائف بالطاقة الجديدة لتسيطر الطاقة الشمسية على 70.2% بإجمالى 700 ألف شخص، وطاقة الرياح ستمثل 18.3% بإجمالى 187 ألف وظيفة، بالإضافة إلى 77.5 ألف شخص فى قطاع الطاقة المائية و39 ألف أخرى فى مجال الطاقة الحيوية

وقالت الوكالة، إن تحول الطاقة يمكن أن يعزز الاقتصاد، ويخلق المزيد من فرص العمل؛ حيث توقع أنه على مدى الفترة من 2021 حتى 2050، ويمكن أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى أكثر بنسبة 5.5% تحت سيناريو تقييد ارتفاع الحرارة عند الـ1.5 درجة مئوية، أكثر من سيناريو الاستهلاك الحالى للطاقة، أى بنحو 1.1 تريليون دولار مدفوعاً بشكل أساسى بالتجارة. وأضاف أن تغيير استراتيجية الطاقة فى مصر واستبدال الوقود الأحفورى بطاقة متجددة لهما تأثير إيجابى كبير، ما يضيف 63 مليار دولار إلى الناتج المحلى بحلول 2050.

وقال التقرير، إنَّ الزيادات فى الإنفاق والاستهلاك والاستثمار بغرض تحسين الرفاهية، توفر إمكانية للتقدم اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما يعطى فرصة كبيرة لتحسين السياسة البيئية، خاصة فى مجال الحد من الانبعاثات.

ونظراً إلى التغير المناخى الذى تتعرض له مصر، أوضح التقرير، أن السياسات الحكومية يجب أن تدعم تحول الطاقة، مع مراعاة الظروف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وقال التقرير، إنَّ تغير المناخ يمثل تهديداً لأمن المياه والطاقة والغذاء فى مصر، وإنه ولضمان مستقبل مستدام، يجب أن تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتطوير استراتيجية شاملة تعالج هذه التحديات، وربط باقى القطاعات ببعضها. وقال إن ضريبة الكربون فى بعض القطاعات، ستعزز الآثار الإيجابية على الاقتصاد العام إذا نفذت فى إطار استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، مع اتخاذ تدابير للتخفيف من أى آثار سلبية.

وأضاف أنه يجب توفير الموارد لدعم استثمارات القطاع الخاص ومساعدته على التحول للطاقة المتجددة، من خلال آليات توفير الطاقة ومبادراتها؛ حيث يمكن ابتكار عدد من الحلول لمعالجة تلوث الهواء فى جميع القطاعات خاصة قطاع النفط والغاز والكهرباء.

وفسر أن التجارة الدولية وتحولها لخطط تضمن انبعاث كربون أقل، من الممكن أن تخلق فرصاً انتقالية للاقتصاد المصرى؛ حيث من المتوقع فى المستقبل أن ينخفض الطلب على الوقود الأحفورى عالمياً، ما سيؤدى إلى انخفاض إنتاج مصر من الكربون حتى قبل عام 2030.

وتابع أن مصر فى المستقبل لن تحتاج إلى استيراد الوقود الأحفورى بشكل كبير، ما سيوفر فى فواتير الاستيراد؛ حيث استوردت مصر من الوقود ما قيمته 14 مليار دولار عام 2022، ما سيمنع أزمات النقص فى الوقود مثل أزمة 2013، والعجز المالى المتسبب من فاتورة الاستيراد العالية من الممكن تجنبه.

وأوضح أن مدفوعات الفائدة تستحوذ على 39% من إجمالى الإنفاق، فى حين تظل إيرادات الضرائب منخفضة، ما يسلط الضوء على أهمية دعم الاقتصادات المتقدمة لمصر؛ حيث إن دعم صندوق التعاون العالمى سيتيح لمصر القدرة على الحصول على حيز مالى أكبر ليس فقط للتحول إلى اقتصاد أخضر، بل أيضاً فى الاستثمار فى البنية التحتية للرفاهية الاجتماعية كالتعليم والصحة.

ونوه بأن الإنفاق العام الصحيح يساعد على توجيه الاستثمار العام نحو الأنشطة التى تساعد على جذب الاستثمار الخاص وزيادة الإنتاجية ودعم مرونة الاقتصاد الكلى، وعدم توجيه الموارد نحو الأنشطة التى تتطلب عمالة منخفضة المهارات.

وتابع أن برامج سوق العمل النشطة، والتوظيف الرقمى، والتدريب على الأصول والمهارات المدرة للدخل، ستوفر فرص عمل أكثر.

وأَضاف أن تحول مصر إلى نظام طاقة أكثر استدامة له القدرة على معالجة الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال تقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفورى وزيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة يمكن لمصر تحسين الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة.

وذكر أنه سيتم خلق فرص عمل جديدة للسكان تحت خط الفقر، ما سيعزز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الصحة العامة والتخفيف من الأمراض المتعلقة بالتغير المناخى؛ حيث إنَّ التحول الناجح للطاقة فى مصر يمكن أن يحقق مستقبلاً أفضل للمصريين.