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الأفريقي للتنمية يسحب موظفيه الدوليين من إثيوبيا لانتهاك البروتوكول الدبلوماسي

12/21/2023 2:54:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قرر البنك الأفريقي للتنمية سحب جميع موظفيه الدوليين من إثيوبيا على الفور، في حين سيبقى المكتب مفتوحًا تحت إشراف الموظفين المحليين.

وذكر بيان صادر عن بنك التنمية الأفريقي، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الموظفين المعينين من جانب إثيوبيا، الذين يواصلون عملهم وسيظلون في كامل وظائفهم في البنك.

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وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي في أعقاب الانتهاك الأخير للبروتوكول الدبلوماسي والاعتداء من قبل قوات الأمن الإثيوبية على اثنين من الموظفين الدوليين في البنك الأفريقي للتنمية.

وأفاد بيان البنك بأنه بتاريخ 31 أكتوبر 2023، تم القبض بشكل غير قانوني على اثنين من الموظفين المقيمين في أديس أبابا، وتم الاعتداء عليهما جسديًا، واحتجازهما لساعات دون تهمة أو أي تفسير رسمي.

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