للمرة الأولى في تاريخ مصر.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا وتاريخيا، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعا للمرة الرابعة ليصل 3000 جنيه في الأسواق لأول مرة في تاريخ مصر.



وجاءت أسعار الذهب ، وفقا لوسائل إعلام مصرية،على النحو التالي:

عيار 24 يسجل 3429 جنيها.

عيار 21 يسجل 3000 جنيه.

عيار 18 يسجل 2571 جنيها.

عيار 14 يسجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 24000 جنيه.

وكانت شعبة الذهب أعلنت

في وقت سابق أن الطلب في مصر ارتفع بشكل ملحوظ على السبائك والجنيهات الذهب مما تسبب في تحرك الأسعار إلى مستويات تاريخية .





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