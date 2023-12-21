للمرة الأولى في تاريخ مصر.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا وتاريخيا، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعا للمرة الرابعة ليصل 3000 جنيه في الأسواق لأول مرة في تاريخ مصر.
وجاءت أسعار الذهب ، وفقا لوسائل إعلام مصرية،على النحو التالي:
عيار 24 يسجل 3429 جنيها.
عيار 21 يسجل 3000 جنيه.
عيار 18 يسجل 2571 جنيها.
عيار 14 يسجل 2000 جنيه.
الجنيه الذهب 24000 جنيه.
وكانت شعبة الذهب أعلنت
في وقت سابق أن الطلب في مصر ارتفع بشكل ملحوظ على السبائك والجنيهات الذهب مما تسبب في تحرك الأسعار إلى مستويات تاريخية .
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