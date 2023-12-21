بعد فاجعة الحافلة.. نائب رئيس مولودية البيض الجزائري: ضميري لن يرتاح ما حييت

أعرب جمال بسايح نائب رئيس مولودية البيض، عن حزنه الشديد، بعد الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة الفريق، في رحلتها نحو تيزي وزو، وانتهت قبل موعد وصولها الرسمي بفاجعة، أسفرت عن حالات وفاة بين صفوف الفريق.

ورافقت نبرة الحزن كلمات جمال بسايح بعد فاجعة الحافلة، معلناً بحرقة عن حقائق محزنة عن هذا النادي "المنسي"، حسب وصفه، وهو يخطف الأضواء في ثاني موسم له على التوالي في الرابطة المحترفة الأولى، مشدداَ على أنه لن يرتاح ضميره ما حيا بصفته مسؤولاً في النادي.

وقال نائب رئيس مولودية البيض، في تصريحات لموقع "الخبر" الجزائري "مولودية البيض ليست مصنفة مثل عديد أندية الرابطة الأولى أو جميعهاـ هناك أندية لها الحق في الإمكانات، هي أندية لها فرصة التنقل في الطائرة متى شاءت، وهناك أندية لها من المال بفضل الشركات ما يكفيها لاستئجار طائرة خلال تنقلاتها، بل إن الطائرة تنتظر بعضهم إلى حين انتهاء مباريات لضمان رحلة العودة بسرعة، أما نحن فليس لنا الحق في هذا الامتياز".

وأضاف بكثير من الحسرة: "لقد فقدنا المدرب المساعد خالد مفتاح، الراحل عقد قرانه قبل ستة أشهر، وفقدنا الحارس زكرياء بوزياني، رحم الله هؤلاء ودعائي بالشفاء للمصابين، ومن جانبي، وبصفتي مسؤولا في النادي، ضميري لن يرتاح ما حييت، فقد كنت مضطراً لجعل الفريق يتنقل، مجدداً، براً عن طريق الحافلة، لأن في البيض الطائرة هي التي تتحكم فينا على خلاف أندية أخرى".

وبالعودة إلى قرار التنقل براً وليلا من أجل التنقل إلى تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل الجمعة المقبل، قال بسايح:" كنا نريد التنقل جواً طبعا، لكن لم نتمكن من ذلك، والسبب ببساطة أننا لم نجد سوى أربعة أماكن شاغرة على متن رحلة البيض نحو الجزائر العاصمة، تصوروا أن البيض لا تجوز إلا على رحلتين في الأسبوع من مطارها نحو الجزائر العاصمة فقط، وهي رحلتان مبرمجتان يومي الاثنين والخميس، لذا وجب مراعاة ظرفنا وتخصيص رحلة ثابتة كلما تعين على نادي مولودية البيض التنقل إلى مكان بعيد، ومنحنا نفس إمكانات أندية الشركات".

وواصل جمال بسايح بسرده لمعاناة ناديه التي يراها أحد أبرز أسباب الفاجعة، بقوله: "في البيض يمكن أن تأتي إلى المطار وتُلْغَى الرحلة لعدم وجود ركاب كفاية، هذه حقيقة، فتجد نفسك كناد مرتبط بمواعيد رياضية في ورطة أحياناً، حين نحظى بفرصة حجز أماكن على أي رحلة، وهو أمر نادر طبعاً، أطلب من ا

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