الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 469 عسكرياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 469 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في الـ27 أكتوبر، 137 عسكريا، وفقا لروسيا اليوم.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل 3 جنود إضافيين هم:
الرقيب لافي جيحاسي 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 931 لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
الملازم يعقوب إليان 20 عاما، طالب في كتيبة غافن مدرسة الضباط، خدم كقائد فصيلة في قاعدة جفعاتي الجوية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
الملازم عمري شورتز 21 عاما، طالب في كتيبة غافن مدرسة الضباط، خدم كمقاتل في دورية مظلية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش قوله إن خمسة جنود أصيبوا بإصابات خطيرة خلال عمليات القتال في غزة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله قد أكدت أمس الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 19902، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، إنه لا يمكن وقف عمليات إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة قبل الأوان، وتعهد مجددا بالقضاء على كل مقاومة من جانب الحركة.
وأضاف نتنياهو في رسالة عبر الفيديو "نحن نواصل الحرب حتى النهاية. ستستمر حتى القضاء على حماس- حتى النصر".
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