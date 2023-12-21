Thursday, 21 December 2023 02:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 469 عسكرياً

12/21/2023 2:54:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 469 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في الـ27 أكتوبر، 137 عسكريا، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل 3 جنود إضافيين هم:

الرقيب لافي جيحاسي 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 931 لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الملازم يعقوب إليان 20 عاما، طالب في كتيبة غافن مدرسة الضباط، خدم كقائد فصيلة في قاعدة جفعاتي الجوية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الملازم عمري شورتز 21 عاما، طالب في كتيبة غافن مدرسة الضباط، خدم كمقاتل في دورية مظلية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش قوله إن خمسة جنود أصيبوا بإصابات خطيرة خلال عمليات القتال في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله قد أكدت أمس الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 19902، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، إنه لا يمكن وقف عمليات إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة قبل الأوان، وتعهد مجددا بالقضاء على كل مقاومة من جانب الحركة.

وأضاف نتنياهو في رسالة عبر الفيديو "نحن نواصل الحرب حتى النهاية. ستستمر حتى القضاء على حماس- حتى النصر".


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN21122023000110011019ID1107638633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث