8.6 ملايين مركبة .. فورد الأكثر استدعاء للسيارات في أمريكا للعام الثاني على التوالي

أظهرت بيانات الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة أن فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة كانت الأولى في استدعاء السيارات خلال العام الماضي للعام الثاني على التوالي.

واستدعت فورد خلال العام الماضي حوالي 6ر8 ملايين سيارة لإصلاح عيوب فنية في الولايات المتحدة. وفي المركز الثاني جاءت فولكس فاغن الألمانية واستدعت حوالي مليون سيارة.

وأشارت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية إلى تسجيل 390 حملة استدعاء سيارات في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، منها 65 عملية استدعاء لسيارات فورد.

وتضم قائمة الطرز التي تم استدعاؤها برونكو وإف-150 وموستانغ وماش إي والتي سجلت مشكلات تراوحت بين عيوب في نظام المكابح ومخاطر نشوب النار في السيارات.



ورغم أن فورد حصلت على لقب الشركة الأكثر استدعاء للسيارات خلال العامين الأخيرين فإن الشركة الأكثر استدعاء في الولايات المتحدة بشكل عام هي جنرال موتورز التي أصدرت 671 قرار استدعاء خلال الفترة من 2000 إلى 2022.



وفي الوقت الذي تبدو فيه فورد مدركة جيدا لمخاطر هذه الأنباء على سمعتها، فإنها مازالت تأمل في منافسة شركة تسلا في سوق السيارات الكهربائية.

واعترف جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد بالمشكلة وقال إن الشركة ستعمل على ضمان جودة سياراتها والتأكد من الرقابة من أجل تقليل عمليات استدعاء السيارات في المستقبل.



يذكر أنه في حين تأمل الشركات في جني مليارات الدولارات من خلال تطبيق أي تكنولوجيا جديدة في أسرع وقت ممكن، فإنه من غير المحتمل أن تكون لديها حوافز فعلية للتحلي بالحذر في تطبيق هذه التكنولوجيا.

وفي حين تبذل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية جهدا كبيرا لكي تبقي القطاع تحت الرقابة، فإن وعي العملاء مازال أفضل طريقة لضمان تعلم الشركات من أخطائها.





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