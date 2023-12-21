مطار دبي ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في العالم 2023

كشفت «OAG»، منصة البيانات المتخصصة في صناعة السفر العالمية، عن أكثر الطرق ازدحاماً في العالم لعام 2023، حيث أفادت البيانات أن مطار دبي الدولي كان ثاني أكثر المطارات العالمية ازدحاماً في العالم هذا العام، بعد مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون الدولي، الذي حل في المرتبة الأولى، كما أفادت البيانات أن الطريق بين دبي ولندن هيثرو كان خامس أكثر الطرق ازدحاماً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وجاء مطار لندن هيثرو رابع المطارات العالمية الأكثر ازدحاماً في العالم هذا العام بمعدل استيعاب بلغ 49.37 مليون مسافر. كما يعد الطريق الواصل بين لندن هيثرو ونيويورك ثامن أكثر الطرق الدولية العالمية ازدحاماً.

وذكر تقرير «OAG» أن أكثر الطرق ازدحاماً في العالم تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ يقع فيها 7 من أفضل 10 طرق دولية عالمية و9 محلية عالمية. والطريق الدولي العالمي الأكثر ازدحاماً هو الطريق الواصل بين كوالالمبور وشانغي سنغافورة، بمعدل استيعاب 4.9 ملايين مسافر، يعقبه الطريق الواصل بين القاهرة وجدة في المرتبة الثانية بمعدل استيعاب 4.8 ملايين مسافر، إذ ارتفع هذا المعدل من 3.4 ملايين في 2019. وجاء الطريق الواصل بين هونج كونج وتايبيه في المرتبة الثالثة.

ومن بين الطرق المحلية الأكثر ازدحاماً، يأتي الطريق الواصل بين بكين وشنغهاي هونغكياو في المرتبة الأولى في الصين، أما في الولايات المتحدة، فالطريق الواصل بين هونولولو وكاهولوي هو الأكثر ازدحاماً.

وقال جون جرانت، كبير المحليين في «OAG»: «لا تزال آسيا تستأثر بأكثر الطرق ازدحاماً في العالم لما تتمتع به من شعبية كبيرة على صعيد السياحة، وعلى الرغم من أن القدرة الاستيعابية لم تعد إلى مستويات 2019، ما زال مطار لندن هيثرو مركزاً محورياً للسفر الجوي العالمي».

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