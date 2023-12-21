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ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

12/21/2023 2:54:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2036.60 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04.42 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2048.60 دولارا.

واستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه أمس الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

وهبط الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "يظل الذهب مدعوما باحتمال حدوث دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.28 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 965.94 دولارا، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1200.73 دولار.


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