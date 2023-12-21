«دبي الدولي» أول مطار في العالم يحصل على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد

حصل مطار دبي الدولي (DXB)، المطار الدولي الأكبر في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد (CAC) من قبل المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES)، ليكون بذلك أول مطار دولي يحصل على هذا التوثيق في العالم.



ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على التزام مطارات دبي بتعزيز تجربة السفر لأصحاب الهمم وبما ينسجم مع رؤية إمارة دبي لتصبح وجهة معتمدة للتوحد.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "نفتخر بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل تضافر جهود الجميع في مجتمع المطار. ويؤكد هذا الإنجاز مجدداً التزامنا بتوفير تجربة سفر شاملة لجميع ضيوفنا، بما في ذلك أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات غير المرئية. وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 لتكون الإمارة مدينة صديقة لأصحاب الهمم، حرصنا في مطارات دبي على توفير بيئة شاملة في مطاراتنا تشعر الجميع بالترحيب والدعم. كما نتشرف بالعمل بشكل وثيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة والمجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، لتحديد ومواجهة التحديات في هذا المجال".

وأضاف: "إن نجاحنا في هذا المسعى هو نتيجة للتعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في مجتمع المطار، بما في ذلك الجهات الحكومية وشركات الطيران وشركاء الخدمة، لتقديم تجربة سلسة لجميع ضيوفنا من لحظة الوصول إلى المطار وحتى بوابة الصعود إلى الطائرة".

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: "يعتمد توفير وجهة متاحة وميسرة للجميع على الدعم المتواصل من قبل الشركاء والجهات المعنية، الذين يسهمون في إثراء تجربة الزوار منذ لحظة وصولهم إلى دبي وحتى مغادرتها. وانطلاقاً من أهميته كأولى المحطات في رحلة المسافرين، يعكس حصول مطار دبي الدولي على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا للسياحة الميسرة لأصحاب الهمم".

وأضاف قائلاً: "إننا في كلية دبي للسياحة نحرص على تقديم التدريب المناسب للشركاء والجهات المعنية ضمن منظومة السياحة عبر منصة "نهج دبي" التدريبية والمصممة بهدف تزويد الموظفين ممن يتعاملون مباشرة مع الزوار والضيوف بالمعارف والمهارات اللازمة لتقديم أفضل مستويات خدمة العملاء لاسيما لأصحاب الهمم".

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يؤكد أنه وبناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة تبقى الشمولية وسهولة الوصول إلى مختلف الخدمات بصورة ميسرة من أهم أولوياتنا بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة العمل.

ويمنح المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد (CAC)، اعترافاً بجهود المؤسسات الملتزمة بفهم وتلبية احتياجات الأفراد المصابين بالتوحد.

ويُعد حصول مطار دبي الدولي على هذه الشهادة إضافة هامة للجهود التي تبذلها إمارة دبي بقيادة دائرة الاقتصاد والسياحة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة معتمدة للتوحد.

ويمنح المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر هذا التوثيق للمجتمعات التي تقدم خيارات متنوعة من أماكن الإقامة والترفيه المعتمدة والتي توفر بيئة شاملة وصديقة للضيوف المصابين بالتوحد وعائلاتهم.

وحصل مطار دبي الدولي على الشهادة بعد تقييم شامل أجراه مختصون من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر لجميع مباني المسافرين، حيث اطلعوا على برنامج قلادة دوار الشمس «Sunflower Lanyard»، الذي يمنح الأولوية للضيوف من أصحاب الهمم في استكمال إجراءات السفر، بما في ذلك تسجيل الوصول وبوابات التفتيش وأولوية الصعود إلى الطائرة، وذلك بمجرد ارتداء قلادة عباد الشمس. كما يتواجد في المطار سفراء تجربة الضيوف والموظفين المدربين الذين يرتدون دبوس عباد الشمس لتقديم المساعدة والدعم للمسافرين من أصحاب الهمم طوال رحلتهم عبر المطار.

وضمن مبادرة "نرى العالم بمنظور مختلف"، التي أطلقتها عام 2022، نظمت مطارات دبي برنامج خاصاً للتدريب والتوعية يستهدف خدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات غير المرئية، شارك فيه أكثر من 33 ألف من موظفي المطار يمثلون العديد من الشركاء الاستراتيجيين بهدف تعزيز معرفتهم وفهمهم للإعاقات المرئية وغير المرئية. بالإضافة إلى ذلك، أطلق تطبيق تخطيط رحلة السفر الذي يوفر دليلاً مرئياً للمسافرين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقات غير المرئية لتسهيل تنقلهم في أنحاء المطار. كما قدمت خدمات أخرى متميزة، مثل مواقف السيارات المجانية لمدة ساعتين والمساعدة المتخصصة عند نقاط الجمارك والهجرة، وسيارات الأجرة المخصصة وخدمات الكرسي المتحرك.

وصرح مايرون بينكومب، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر قائلاً: "نحن فخورون بالشراكة مع مطارات دبي، وندعم التزامها بتقديم تجربة سفر شاملة للجميع، حيث تعكس هذه الشهادة تفاني مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي، في تقديم خدمة استثنائية تتماشى مع رؤية دبي لتصبح مدينة صديقة لأصحاب الهمم. ومن خلال شراكتنا هذه، زودنا موظفي المطار بالمهارات والأدوات اللازمة لإنشاء بيئة أكثر ترحيباً بالمسافرين من ذوي التوحد، مما يساهم في الارتقاء بتجربة السفر للجميع".





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز