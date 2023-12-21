10 % نمواً في احتياطي مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنهاية أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
نما رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 10% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل إلى قرابة 17.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر.
وأظهرت بيانات للمصرف أن الاحتياطي ارتفع دفعة واحدة بأساس شهري بحوالي 8% خلال مقارنة بإجمالي يتجاوز 16.2 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر والربع الثالث من 2023.
وتشوب بيانات احتياطي الذهب حركة ما بين الصعود والهبوط الطفيف على مدار 2023 حيث سجل أعلى رصيد له بقيمة 17.4 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري.
بينما أوضحت بيانات السلسلة الزمنية أن الرصيد يحافظ على ارتفاع قدره 37.5%
على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى
12.862 مليار درهم.
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