10 % نمواً في احتياطي مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنهاية أكتوبر

نما رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 10% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل إلى قرابة 17.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر.

وأظهرت بيانات للمصرف أن الاحتياطي ارتفع دفعة واحدة بأساس شهري بحوالي 8% خلال مقارنة بإجمالي يتجاوز 16.2 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر والربع الثالث من 2023.

وتشوب بيانات احتياطي الذهب حركة ما بين الصعود والهبوط الطفيف على مدار 2023 حيث سجل أعلى رصيد له بقيمة 17.4 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري.



بينما أوضحت بيانات السلسلة الزمنية أن الرصيد يحافظ على ارتفاع قدره 37.5%

على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى

12.862 مليار درهم.





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