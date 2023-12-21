مخاوف تتعلق بعوامل الأمان .. دايهاتسو اليابانية توقف تسليم كل سياراتها

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية دايهاتسو التابعة لمجموعة تويوتا موتور كورب تعليق تسليم سياراتها من جميع الطرز بسبب مخاوف تتعلق بعوامل السلامة والأمان في أعقاب اكتشاف بعض المشكلات خلال فحص تم في وقت سابق.

وبحسب دايهاتسو فإن قرار تعليق تسليم السيارات يشمل 64 طرازا منها 22 طرازا تبيعها شركة تويوتا نفسها.

ويضاف هذا الإعلان إلى المشكلات التي تم كشفها في الربيع الماضي بشأن ألواح الأبواب واختبارات التأثير الجانبي. وأطلقت هيئة مستقلة تحقيقا في دايهاتسو بعد خروج هذه المشكلات إلى العلن.

في الوقت نفسه أعلنت تويوتا عن "إصلاح جذري" لإعادة إحياء دايهاتسو كشركة.

وتتضمن خطة الإصلاح مراجعة عمليات الإدارة والنشاط الاقتصادي للشركة وكذلك مراجعة التنظيم وهيكل الشركة، مع تعهد تويوتا "بالدعم الكامل" لها.





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