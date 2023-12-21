بعد الفاجعة التي ألمت بنادي مولودية البيض.. إيقاف جميع النشاطات الرياضية في الجزائر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، إيقاف جميع النشاطات الرياضية إلى إشعار آخر، بعد الفاجعة التي ألمت بنادي مولودية البيض.

وتعرضت حافلة نادي مولودية البيض الجزائري، سادس الدوري الجزائري للمحترفين، لحادث مرور خطير، إثر انقلابها خلال سفرية الفريق إلى ولاية تيزي وزو، لخوض مواجهة شبيبة القبائل.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، وتعرض عدد من اللاعبين لإصابات متفاوتة الخطورة.

وأمر رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي، بتعليق جميع المنافسات الكروية في البلاد، إلى إشعار آخر، تضامناً مع نادي مولودية البيض.

بدوره، قدم وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق حماد، تعازيه لأسرة نادي مولودية البيض، وعائلات الضحايا، وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان عبر منصة "فيس بوك": "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لهما بإذن الله، الحارس زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح".

وأضاف البيان: "أمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة فريق مولودية البيض، ولعائلات الضحايا، راجيا من الله عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن السلوان".

من جهته، أصدر الاتحاد الجزائري بيانًا، أعلن فيه تأجيل حفل قرعة كأس الجزائر، الذي كان مقرراً له، الثلاثاء المقبل، إلى أجل غير مسمى.

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