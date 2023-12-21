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انقطاع خدمات منصة إكس عن مستخدمين حول العالم

12/21/2023 2:54:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية أن منصة إكس وإكس برو شهدت انقطاعات على مستوى العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ولا يتمكن مستخدمون على إكس، تويتر سابقا، من عرض المشاركات على موقع التواصل الاجتماعي برسالة تقول "مرحبا بك في إكس!".

كما يواجه مستخدمون مشكلات في التحميل على إكس برو، تويت دك سابقا، مع رسالة تقول "في انتظار المشاركات".

ووفقا لداون ديتكتور فقد واجه أكثر من 47 ألف مستخدم في الولايات المتحدة والآلاف في الشرق الأوسط مشكلات في الوصول إلى إكس وإكس برو.

ويتتبع داون ديتكتور الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمين.


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