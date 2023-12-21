الاثنين 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 في الحكومة الاتحادية، بحيث تكون يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.
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