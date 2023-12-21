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1.8 تريليون درهم أصول بنوك دبي بنمو 12.5% خلال عام

12/21/2023 2:54:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نمت أصول بنوك دبي بحوالي 12.5% لتقفز إلى قرابة 1.8 تريليون درهم خلال عام بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بحوالي 1.6 تريليون درهم في اكتوبر 2022.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي اليوم أن حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة حافظ على صدارتها حركة الائتمان المصرفي بحصة 47% من إجمالي الائتمان المحلي لتستقر عند 929 مليار درهم.

بينما بلغت حصتها 45.7% من إجمالي الودائع المصرفية في بنوك الدولة لتختص بإجمالي يتجاوز 1.123 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2023.


وارتفعت الاستثمارات المملوكة لبنوك الامارة إلى 246.2 مليار درهم مقارنة بحوالي 190.5 مليار أكتوبر العام الماضي.

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتستقر عند من 1.822 تريليون درهم وبلغت الاستثمارات 284.6 مليار درهم.

كما وصلت الودائع إلى 1.126تريليون درهم فيما ارتفع الائتمان إلى 882.6 مليار درهم
اكتوبر 2023.

بينما استقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 308 مليارات درهم من الأصول المصرفية وارتفعت الودائع إلى 205.4 مليارات درهم وكذلك الائتمان إلى 168.6 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات 53.7 مليار درهم.


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