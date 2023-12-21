دعما لإسرائيل.. إيفانكا ترامب وزوجها يزوران تل أبيب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المشاهير والشخصيات العامة لا زالوا يتوافدون إلى إسرائيل، مؤكدة أن إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستزور تل أبيب مع زوجها جاريد كوشنر.

وأفادت بأن إيفانكا وجاريد استقلا رحلة من ميامي إلى إسرائيل ومن المتوقع أن يهبطا في تل أبيب صباح الخميس.

وذكرت هيئة البث أنه لم يعرف بعد السبب الرسمي للزيارة ولكن على ما يبدو مثل نجوم هوليوود الآخرين الذين زاروا تل أبيب مؤخرا لتقديم الدعم لإسرائيل.

وأشارت الهيئة إلى أن إيفانكا وجاريد من المؤيدين المتحمسين لتل أبيب، وهذه ليست المرة الأولى التي يزوران فيها إسرائيل.

وأوضحت أن جاريد رجل أعمال أمريكي من أصل يهودي، مبينة أن إيفانكا التي ولدت مسيحية اعتنقت الديانة اليهودية كي تتزوج عام 2009 من جاريد المنتمي إلى عائلة كوشنر الأرثوذكسية اليهودية واختارت لنفسها الاسم العبري "يائيل".

وأضافت الهيئة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن كوشنر عمل خلال رئاسة ترامب كمستشار كبير في البيت الأبيض ويعتبر العامل الرئيسي وراء اتفاقات أبراهام التي تم بموجبها تطبيع علاقات إسرائيل مع عدد من الدول العربية.

وفي الوقت الذي تزور فيه إيفانكا وجاريد إسرائيل، يواصل الجيش الإسرائيلي شن حربه المدمرة على غزة والتي خلفت آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.