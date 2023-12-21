Thursday, 21 December 2023 02:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقصف بلدات في جنوب لبنان

12/21/2023 2:39:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عددا من بلدات جنوب لبنان.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات يارون، وحولا، ومارون الراس، وعيترون وعيتا الشعب، ما أسفرت عن وقوع إصابات- حسب المعلومات الأولية.

MENAFN21122023000205011050ID1107638539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث