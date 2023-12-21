الاحتلال يقصف بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
12/21/2023 2:39:21 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عددا من بلدات جنوب لبنان.
وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات يارون، وحولا، ومارون الراس، وعيترون وعيتا الشعب، ما أسفرت عن وقوع إصابات- حسب المعلومات الأولية.
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