عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة، أو الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.