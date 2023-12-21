عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة، أو الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.
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