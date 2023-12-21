الاحتلال يهدم بركسين في خربة الطويل شرق عقربا
التاريخ
12/21/2023 2:39:19 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بركسين" في خربة الطويل شرق قرية عقربا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، بأن الاحتلال هدم "بركسين" يعودان للمواطنين أسامة أنس بني فضل، وصدقي حمد بني فضل، أحدهما يُستخدم للسكن، والآخر لتربية المواشي.
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