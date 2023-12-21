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الاحتلال يهدم بركسين في خربة الطويل شرق عقربا

12/21/2023 2:39:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بركسين" في خربة الطويل شرق قرية عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، بأن الاحتلال هدم "بركسين" يعودان للمواطنين أسامة أنس بني فضل، وصدقي حمد بني فضل، أحدهما يُستخدم للسكن، والآخر لتربية المواشي.

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