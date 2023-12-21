انقطاع خدمات منصة إكس عن مستخدمين حول العالم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- ذكر موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية أن منصة إكس وإكس برو شهدت انقطاعات على مستوى العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وعرض على موقعه مخططا لتقارير المشكلات التي تم إرسالها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أوضح الموقع أنه لا يبلغ عن حصول مشكلات إلا عندما يكون عدد التقارير التي أبلغت بحصول مشاكل أعلى بكثير من الحجم النموذجي أو الطبيعي عادة.



