Thursday, 21 December 2023 02:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انقطاع خدمات منصة إكس عن مستخدمين حول العالم

12/21/2023 2:39:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- ذكر موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية أن منصة إكس وإكس برو شهدت انقطاعات على مستوى العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وعرض على موقعه مخططا لتقارير المشكلات التي تم إرسالها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أوضح الموقع أنه لا يبلغ عن حصول مشكلات إلا عندما يكون عدد التقارير التي أبلغت بحصول مشاكل أعلى بكثير من الحجم النموذجي أو الطبيعي عادة.


MENAFN21122023000205011050ID1107638535

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث