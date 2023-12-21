انقطاع خدمات منصة إكس عن مستخدمين حول العالم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- ذكر موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية أن منصة إكس وإكس برو شهدت انقطاعات على مستوى العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وعرض على موقعه مخططا لتقارير المشكلات التي تم إرسالها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كما أوضح الموقع أنه لا يبلغ عن حصول مشكلات إلا عندما يكون عدد التقارير التي أبلغت بحصول مشاكل أعلى بكثير من الحجم النموذجي أو الطبيعي عادة.
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