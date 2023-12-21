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إتاحة خيار تعديل رقم الهاتف إلكترونيا للطلبة المتقدمين للمنح والقروض

12/21/2023 2:39:08 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    أصدرت وزارة التعليم العالي الخميس، بيانا مهما للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024.

    وقالت الوزارة في حال أخطأ الطالب في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في إستقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم فإن هذا الخيار أصبح متاحاً وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات ولا يوجد أي حاجة للتواصل هاتفياً أو زيارة مبنى الوزارة. أجمل الأمنيات لكم جميعاً بالتوفيق

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