MENAFN - Amman Net)نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي نظيره وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يزور الأردن لأول مرة رسميا منذ تعيينه وزيرا للخارجية.مجلس النواب، يستمع الأربعاء إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب.ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0.8% لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدوليأكثر من 750 ألف أردني وأردنية فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، تركزت فجر الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاعتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. إتاحة خيار تعديل رقم الهاتف إلكترونيا للطلبة المتقدمين للمنح والقروض 12/21/2023 - 10:20 عمان ن

أصدرت وزارة التعليم العالي الخميس، بيانا مهما للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024.

وقالت الوزارة في حال أخطأ الطالب في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في إستقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم فإن هذا الخيار أصبح متاحاً وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات ولا يوجد أي حاجة للتواصل هاتفياً أو زيارة مبنى الوزارة. أجمل الأمنيات لكم جميعاً بالتوفيق

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