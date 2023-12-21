إتاحة خيار تعديل رقم الهاتف إلكترونيا للطلبة المتقدمين للمنح والقروض

(MENAFN
- Amman Net)
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي نظيره وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يزور الأردن لأول مرة رسميا منذ تعيينه وزيرا للخارجية.
مجلس النواب، يستمع الأربعاء إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب.
ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0.8% لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي
أكثر من 750 ألف أردني وأردنية فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، تركزت فجر الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع
تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. إتاحة خيار تعديل رقم الهاتف إلكترونيا للطلبة المتقدمين للمنح والقروض 12/21/2023 - 10:20 عمان ن
أصدرت وزارة التعليم العالي الخميس، بيانا مهما للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024.
وقالت الوزارة في حال أخطأ الطالب في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في إستقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم فإن هذا الخيار أصبح متاحاً وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات ولا يوجد أي حاجة للتواصل هاتفياً أو زيارة مبنى الوزارة. أجمل الأمنيات لكم جميعاً بالتوفيق
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