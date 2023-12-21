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4 حوادث خلال 24 ساعة بسبب عدم اتخاذ السائقين الاحتياطات الضرورية

12/21/2023 2:38:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) ا لو كيل الاخباري- قالت الدوريات الخارجية ان حركة المرور نشطة وانسيابية على كافة الطرق الخارجية اليوم الخميس تزامناً مع نهاية الاسبوع .
واشارت الدوريات خلال التقرير المروري أنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع مجموعة من الملاحظات، من بينها حادثين تدهور لمركبات. الحادث الأول وقع على طريق أوتوستراد المفرق - الزرقاء، بينما وقع الثاني على طريق اربد - عمان، وتحديداً في منطقة طلوع صافوط. وأشارت الدوريات إلى أن الأسباب وراء هذه الحوادث تعود إلى عدم اتخاذ السائقين الاحتياطات اللازمة
كما تعاملت مع حادث انفجار اطار لمركبة شحن في منطقة القويرة محملة بالحديد تسبب بسقوط جزء من الحمولة واعاقة احد المسارب واشارت ان مجموعاتها قامت بالتعامل مع الحادث وازالة الاثر المروري .
وفي سياق متصل، قامت الدوريات بالتعامل مع حالة تعطل مركبة شحن على طريق الصفاوي، حيث تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الطريق واستمرار حركة المرور
وبينت انها استجابت لملاحظة تعطل انارة احد الاعمدة على طريق العدسية وقامت باجراء اللازم وتأمين الموقع
وافادت ان من ابرز المخالفات التي تم ضبطها الليلة الماضية ، كانت ضبط سائق على طريق الازرق يقود بسرعة من 90-184 ، وضبط سائق آخر غير مرخص يقود مركبة على اوتوستراد المفرق -الزرقاء واشارت انه تم اجراء اللازم وتحويلهم للقضاء




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