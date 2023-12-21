بنك الدم يدعو الأردنيين إلى التبرع لتعزيز المخزون ودعم الأشقاء في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصددعا مدير مديرية بنك الدم في وزارة الصحة علاء سلامة الأردنيين للتوجه إلى فروع البنك والتبرع لتزويد المخزون لديها، ودعم الأشقاء في غزة من خلال وحدات الدم التي يتم إرسالها إلى القطاع .



وأضاف سلامة خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن رصيد بنك الدم مستقر ولكن بحاجة إلى زيادة المخزون ليستمر البنك بإرسال الدم إلى قطاع غزة ومساندة الأشقاء في القطاع.



وأكد أن المديرية تعمل على تنظيم حملات مستمرة لجمع تبرعات الدم من خلال جداول لتحديد مواقع التبرع وأوقات تواجدها.



وأشار إلى أن المديرية تجري بعد جمع تبرعات الدم عدة خطوات لضمان جودة الوحدة، أهمها سحب وفصل الدم إلى مكوناته للوصول إلى عينة سليمة يمكن إعطائها للمريض المحتاج .

ونوه أن التبرع بالدم يلعب دور هام بالحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمصابين ويساهم بمواجهة أي كوارث .



وقال "يمكن للمتبرع التبرع بالدم من خلال زيارة بنك الدم في إقليم الشمال أو بنك الدم في إقليم الجنوب بالكرك أو بنك الدم في إقليم الوسط بالزرقاء أو مديريتي بنك الدم بالفرع الشرقي في مستشفى البشير وبالفرع الغربي ببنك الدم عند الدوار الثالث في العاصمة بالإضافة إلى المستشفيات العسكرية و الجامعية .



وكانت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي عززت المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية بالتشارك مع وزارة الصحة ، وفي إطار الدور الكبير والجهد المتواصل في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة.