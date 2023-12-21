بنك الدم يدعو الأردنيين إلى التبرع لتعزيز المخزون ودعم الأشقاء في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
دعا مدير مديرية بنك الدم في وزارة الصحة علاء سلامة الأردنيين للتوجه إلى فروع البنك والتبرع لتزويد المخزون لديها، ودعم الأشقاء في غزة من خلال وحدات الدم التي يتم إرسالها إلى القطاع .
وأضاف سلامة خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن رصيد بنك الدم مستقر ولكن بحاجة إلى زيادة المخزون ليستمر البنك بإرسال الدم إلى قطاع غزة ومساندة الأشقاء في القطاع.
وأكد أن المديرية تعمل على تنظيم حملات مستمرة لجمع تبرعات الدم من خلال جداول لتحديد مواقع التبرع وأوقات تواجدها.
وأشار إلى أن المديرية تجري بعد جمع تبرعات الدم عدة خطوات لضمان جودة الوحدة، أهمها سحب وفصل الدم إلى مكوناته للوصول إلى عينة سليمة يمكن إعطائها للمريض المحتاج .
ونوه أن التبرع بالدم يلعب دور هام بالحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمصابين ويساهم بمواجهة أي كوارث .
وقال "يمكن للمتبرع التبرع بالدم من خلال زيارة بنك الدم في إقليم الشمال أو بنك الدم في إقليم الجنوب بالكرك أو بنك الدم في إقليم الوسط بالزرقاء أو مديريتي بنك الدم بالفرع الشرقي في مستشفى البشير وبالفرع الغربي ببنك الدم عند الدوار الثالث في العاصمة بالإضافة إلى المستشفيات العسكرية و الجامعية .
وكانت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي عززت المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية بالتشارك مع وزارة الصحة ، وفي إطار الدور الكبير والجهد المتواصل في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة.
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