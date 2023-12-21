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هام جداً لطلبة الجامعات المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية

12/21/2023 2:38:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه في حال أخطأ طلبة الجامعات الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024، في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في إستقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم فإن هذا الخيار أصبح متاحاً.


وأضافت في بيان لها أن الخيار متاح بشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات ولا يوجد أي حاجة للتواصل هاتفياً أو زيارة مبنى الوزارة لإجراء التعديل.

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