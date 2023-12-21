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البلبيسي: الإنفلونزا هي الفيروس السائد حاليا في الأردن وكورونا الأقل انتشارا

12/21/2023 2:38:30 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية
الدكتور عادل البلبيسي أن الفيروسات الأكثر انتشار حاليا في الأردن هي الإنفلونزا والفيروس المخلوي وبنسبة أقل كورونا.
وقال البلبيسي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس، إن موسم انتشار الإنفلونزا يكون في شهري 12 و1 من كل عام، لافتا إلى أن النمط السائد منها العام الحالي هو H3N2 وأعراضه مختلفة بالشدة عن الإنفلونزا التي كانت سائدة سابقا وهي H1N1 وقد تكون أقل شدة أو أعلى شدة وذلك يعتمد على حسب مناعة الشخص المصاب.
وأضاف أن الفيروس المخلوي بدأ بالانتشار منذ الأسبوع الماضي وخلال الأسبوع الحالي، أما إصابات فيروس كورونا فهي قليلة جدا ولا تستدعي حتى الإدخال إلى المستشفيات وتمثل نحو 3% من فحوصات التحري عن الأمراض التنفسية.
وأشار البلبيسي إلى وجود لقاح لفيروس الإنفلونزا وهو يؤخذ من قبل الأشخاص كبار وصغار السن والأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية والمناعية بالإضافة للكوادر الصحية والحوامل.
وبيّن أن الإنفلونزا لا تستدعي الحصول على المضادات الحيوية ويمكن علاجها بتناول السوائل وفيتامين سي الموجود في الحمضيات والحصول على الراحة، داعيا إلى انتهاج السلوك الوقائي وعدم الاختلاط بالمصابين والابتعاد عن السلوكيات التي قد تنقل المرض من المصاب لباقي الأشخاص الأصحاء.
أما عن المتحور الجديد لفيروس كورونا لفت البلبيسي إلى أنه تم اكتشافه في شهر 11 الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهو متحور فرعي من سلالة أوميكرون ولا يستدعي الخطر.
وتابع أن أعراضه مشابهة جدا لأعراض الإصابة بفيروس كورونا المتعارف عليها مثل الحمى القشعريرة الصداع الألم في العظم وغيرها من الأعراض التي تعرض لها الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس.


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